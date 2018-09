Moren 5 persones en un atemptat suïcida amb cotxe bomba a Somàlia

n Almenys 5 persones van morir i 14 van resultar ferides, entre elles sis nens, per l'explosió d'un cotxe bomba amb un terrorista suïcida al volant en un barri del nord de la capital de Somàlia, Mogadiscio, segons va confirmar el servei d'emergències de la ciutat. Com s'esperava, el grup terrorista Al-Shabaab va reivindicar l'atemptat, un més del degoteig d'atacs setmanals a Mogadiscio perpetrats per aquesta organització. «Estem darrere de l'atac suïcida. Hem atacat l'oficina del districte, on hi havia una reunió. Hem matat 10 persones fins al moment, després en donarem detalls», va anunciar el portaveu d'operacions militars del grup, Abdiasis Abu Musab.

L'atac va tenir lloc prop d'una seu de govern i un mercat. Segons van explicar diversos testimonis, l'explosió va causar danys materials greus als edificis adjacents. En comptes de fer-lo explotar al mig del carrer, el conductor va dirigir el vehicle contra l'edifici, que va resultar completament destruït.