Protesta als ponts de l'eix del Llobregat per la llibertat dels «presos polítics»

Els ponts que hi ha sobre l'Eix del Llobregat, entre Navàs i Bagà, es van omplir ahir d'independentistes amb estelades que exigien la llibertat dels «presos polítics». Tot i que fa setmanes que l'ANC organitza aquest acte de protesta, cada setmana hi han anat més persones. Ahir, a més, era una data important perquè estava en marxa l'operació retorn de les vacances d'estiu i preveien que per la C-16 passaria un gran volum de vehicles. L'ANC va aconseguir reunir desenes d'independentistes en molts dels ponts que hi ha sobre aquest eix viari en les poblacions de Navàs, Puig-reig, Gironella, Berga, Cercs i Bagà.

En les concentracions, els participants mostraven estelades i cartells exigint la «llibertat per als presos polítics» als conductors que circulaven per l'autovia i la carretera. La protesta va començar a dos quarts de 8 de la tarda i es va allargar una hora. Els organitzadors explicaven ahir al vespre a aquest diari que molts conductors tocaven els clàxons, de forma còmplice, quan veien els concentrats amb estelades als ponts de l'Eix del Llobregat.