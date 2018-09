Mas es reunirà amb Puigdemont dimarts a Waterloo

Els expresidents de la Generalitat Artur Mas i Carles Puigdemont es reuniran aquest dimarts a Waterloo, tal com ha pogut saber l'ACN. Mas ja va anunciar fa uns dies que viatjaria a la ciutat belga per trobar-se amb Puigdemont per compartir i intercanviar opinions i idees en l'inici del nou curs polític. També s'hi podria parlar de la creació de la Crida Nacional, el nou espai que lideren el propi Puigdemont, Quim Torra i Jordi Sànchez. Mas va explicar que encara no s'ha adherit a la Crida perquè abans vol reunir-se amb Puigdemont. La trobada entre els presidents 129è i 130è de la Generalitat tindrà lloc al migdia.

La reunió entre Puigdemont i Mas és el primer contacte formal entre els dos dirigents després de l'assemblea del PDeCAT del juliol, que va acabar amb la renúncia de Marta Pascal com a coordinadora general del partit, i la tria de David Bonvehí com a nou president. El propi Mas va ser el primer president de la formació, fent tàndem amb Neus Munté.

Poc després de la reunió entre els dos excaps del Govern tindrà lloc la conferència de l'actual president de la Generalitat, Quim Torra, al TNC (19:00 hores) sota el títol 'El nostre moment'. S'espera que hi presenti les claus dels propers mesos, amb l'objectiu d'implementar la República i fer valer els mandats de l'1-O i el 21-D. Després de la visita de Mas, Puigdemont rebrà els dies 5, 6 i 7 de setembre els diputats i les conselleres de JxCat, en una jornada de treball per abordar la tardor.

D'altra banda, la convenció per concretar els fons i la forma de la Crida Nacional podria celebrar-se entre finals de setembre i principis d'octubre. Per aquelles dates també s'espera que es formalitzi la constitució del Consell de la República, que presidiria el propi Puigdemont des de Waterloo.