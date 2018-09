Sánchez proposa un «referèndum» per l'autogovern a Catalunya i reformar l'Estatut

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat aquest dilluns la celebració d'un "referèndum" a Catalunya per l'autogovern, no per la independència i ha assegurat que el que està en joc avui en aquesta comunitat autònoma "no és la independència, sinó la convivència".

En una entrevista a la Cadena Ser, recollida per Europa Press, el president ha aclarit que s'estava referint a una reforma de l'Estatut, que hauria de ser aprovada pels catalans en referèndum. Es corregiria així, en la seva opinió, el "problema polític" que representa que l'Estatut en vigor no sigui el que van votar els catalans, perquè el Tribunal Constitucional el va retallar posteriorment després d'un recurs del PP.

Sánchez ha presentat aquesta consulta obligatòria sobre un Estatut reformat com un referèndum sobre l'autogovern en ser preguntat per la insistència del president català, Quim Torra, de negociar un referèndum d'autodeterminació com l'única solució al conflicte actual. "Sens dubte (la solució) és un referèndum per l'autogovern, no per l'autodeterminació", ha subratllat.

El president també ha defensat l'article 155 de la Constitució i ha assegurat que es tracta d'un instrument perfectament constitucional i legítim per poder tornar a resituar Catalunya a l'Estatut i a la Constitució". No obstant això, considera que no s'han produït les circumstàncies per haver d'aplicar-lo un altre cop, encara que sí ha precisat que "en el moment en què es produeixin, el Govern d'Espanya ho farà".

Preguntat per si es va comprometre amb els independentistes a no tornar a recórrer al 155 a canvi del seu suport en la moció de censura, Sánchez ha respost que de vegades es veu obligat a respondre qüestions que mai no s'han produït" i ha criticat que el PP i Cs facin oposició al Govern amb Catalunya, amb el País Basc i ETA i amb la immigració, qüestions en les quals ell, com a líder de l'oposició, mai no va entrar.

Insta l'independentisme a fer «autocrítica»



Sánchez ha instat un altre cop l'independentisme a fer "autocrítica" i a assumir que el mandat del Govern de Quim Torra no és el que va emanar de l'1-O, sinó que es deu a la voluntat expressada pels catalans en les autonòmiques del 21 de desembre, en què va participar el 79% de la població i l'independentisme va aconseguir una majoria d'escons, però no de vots.

El president ha reconegut que al llarg de l'estiu ha intercanviat alguns missatges i trucades amb Torra, com per exemple abans de l'aniversari dels atemptats de Barcelona i Cambrils, però ha dit desconèixer el contingut del discurs que pronunciarà aquest dimarts, en el qual apostarà per mantenir la via unilateral i de desobediència si el Govern no accedeix a pactar un referèndum d'autodeterminació, segons va avançar 'La Vanguardia'.

Sánchez espera que en el discurs d'aquest dimarts, Torra "encerti" i "mostri compromís" per "transcendir aquesta dinàmica de blocs i ser conscient que Catalunya ha de parlar amb Catalunya" per "posar punt i final a aquest enfrontament entre catalans".

«No aprofundir en les ferides, sinó guarir-les»



Durant aquesta tardor, "no cal aprofundir en les ferides" provocades pel procés fa un any, "sinó guarir-les". "La Generalitat ha d'obrir un diàleg amb l'altra part de Catalunya", ha insistit.

Al Govern d'Espanya li correspon "asseure les bases" per recuperar la lleialtat institucional amb el Govern, d'aquí la seva determinació d'engegar diverses comissions bilaterals previstes en l'Estatut, ha explicat.

Sobre els llaços grocs



La polèmica per la col·locació i retirada de llaços grocs en solidaritat amb els presos sobiranistes i que ja han derivat en almenys dues agressions està demostrant, segons el parer del president, que a Catalunya "fan falta menys gestos i més responsabilitat".

Sánchez ha afirmat que el seu Govern "està en contra de tots els símbols que divideixin, que separin, no uns sí i d'altres no, de tots", i sobretot quan es tracta d'institucions públiques on ha d'estar representada la voluntat del conjunt de catalans. Ara mateix, aquesta voluntat del conjunt de catalans "no està representada" en els símbols que fa servir el Govern, en haver-hi " només símbols d'una part".

El president ha assenyalat com una cita clau la reunió d'aquest dijous de la Junta de Seguretat, en la qual es parlarà d'aquesta qüestió. També ha confirmat la seva intenció de celebrar un Consell de Ministres a Barcelona "a l'octubre o novembre".