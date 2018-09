El president de la Generalitat, Quim Torra, considera que l'independentisme ja té una "majoria social suficient". En una entrevista aquest dilluns al matí a TV3, el cap de l'executiu ha assegurat que es nega a acceptar que no hi hagi aquesta majoria, perquè -tal com ha defensat- l'independentisme ocupa l'espai "central" del país i està mobilitzat. A més, Torra ha subratllat que està disposat a arribar "fins al final" i que el seu únic "límit" és el Parlament. D'altra banda, el president ha demanat "capacitat de sacrifici, resistència i tenacitat" a la ciutadania, en uns mesos de tardor que preveu claus sobretot pel judici per la causa de l'1-O. En aquesta línia, ha pronosticat que els efectes de la sentència seran "similars" als que hi va haver el 2010 en la resolució contra l'Estatut.

Torra ha justificat que l'1-O hi va haver més de 2.400.000 persones que van votar, sense comptar les paperetes "perdudes, robades i segrestades". En aquesta línia, ha sigut contundent: "Em nego a acceptar que no tinguem la majoria social suficient", i ha remarcat que, al seu torn, l'unionisme oscil·la entre el 30% i el 35%. Així mateix, el president s'ha conjurat per arribar "fins al final" i que serà "obedient" amb el Parlament, l'única institució a qui deu "lleialtat". "Arribaré tant al final com el Parlament vulgui arribat, tenim el mandat popular", ha asseverat.



Relació amb Sánchez

En un altre àmbit, Torra ha explicat que s'ha intercanviat "un parell de missatges de WhatsApp privats" amb el president espanyol, Pedro Sánchez, amb qui espera reunir-se a l'octubre, en la segona reunió entre els dos dirigents. D'aquesta trobada, Torra espera que Sánchez concreti mesures i fets, per demostrar que ha canviat alguna cosa a la Moncloa després de l'etapa de la presidència de Mariano Rajoy: "Ens urgeix", ha subratllat.

Encara sobre aquesta segona reunió, Torra ha insistit que cal parlar dels presos i "exiliats", i que seria "falta d'intel·ligència política" no fer-ho. En aquesta línia, el president del Govern ha reiterat que Sánchez va acordar resoldre els temes polítics amb política: "Som-hi, amb tots els riscos i conseqüències", ha sentenciat Torra.



Parlament

Aquest dilluns tornarà la dinàmica habitual al Parlament, amb una primera reunió de la Mesa i la Junta de Portaveus, demà al matí. Damunt la taula hi haurà la polèmica per l'aplicació de la suspensió dels diputats de JxCat i ERC que estan empresonats i a "l'exili". Sobre això, Torra ha explicat que hi ha un "acord de principi general" i que només queda concretar una "última fórmula". "Hi ha acord i estic molt content", ha emfatitzat, abans de recalcar que el líder de JxCat i expresident del Govern, Carles Puigdemont, conservarà l'acta de diputat. Torra també ha fet autocrítica per declarar que aquests "desajustos" no es poden tornar a produir: "Ens hem conjurat que no torni a passar".

Pel que fa als pressupostos -el gran pilar d'aquesta tardor al Parlament- Torra ha constatat que espera que la CUP hi doni suport perquè aquest es un "projecte de 70 diputats". Tot i això, conscient que els anticapitalistes mantenen el seu 'no' als comptes del Govern, el president ha deixat clar que també es buscarà el suport de Catalunya en Comú Podem.