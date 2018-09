Torra explorarà la via del diàleg, però no tanca la porta a la desobediència

El president de la Generalitat, Quim Torra, va assegurar ahir que està disposat a explorar les expectatives de diàleg amb el govern espanyol amb «totes les conseqüències que calgui» i va reiterar la demanda a Sánchez perquè concreti la seva oferta per a Catalunya.

En una entrevista al Punt Avui TV, Torra va qualificar de «decebedora» la comissió bilateral i va constatar que per anar-hi i «fer-se fotos» no cal celebrar una trobada. Per la seva part, en la mateixa entrevista, l'expresident Carles Puigdemont va lamentar que el govern espanyol «no compleixi» els pactes que s'han tancat «amb grans esforços», i va posar d'exemple la junta de seguretat del 2017. Torra va apuntar que «no renuncia a res» pel que fa a la desobediència i el «preu que han pagat» els anteriors responsables del Govern.

En l'entrevista publicada al diari El Punt Avui que va emetre's ahir pel Punt Avui TV, Torra va apuntar que va explicar a Sánchez el calendari dels propers mesos i va admetre que s'haurà de constatar en «les properes setmanes» si hi ha voluntat real o no de diàleg. El president va expressar escepticisme i va sospitar que darrere les intencions del Govern espanyol hi pot haver un cert «tacticisme».

Torra va reflexionar sobre la «permanent impossibilitat» de l'Estat per trobar una sortida al cas català. «Què li passa a Espanya amb els presidents de Catalu-nya?», va preguntar-se. En aquest sentit, va reconèixer que hi ha el «perill» que tornin a intervenir el Govern, però va alertar que seria «preocupant» que això generés un «estat de por» a l'independentisme.

Pel que fa a la polèmica sorgida al voltant de la col·locació de llaços grocs a l'espai públic, Torra va manifestar que no el preocupa més del compte perquè està convençut que la cohesió social és prou forta per «aturar qualsevol escalada». Així, va instar els partits que denuncien la fractura social que actuïn amb «molta responsabilitat». «El debat polític no fractura mai», va dir.

En l'entrevista, Torra també va explicar que un cop restituïdes les institucions, ara vol passar a una segona fase de constitució. «Hi havia una fase de reprendre el curs normal de les coses, però el projecte va de la restitució a la constitució catalana, i pensem que ara ja arriba el moment de passar a la segona fase», va concretar.

Finalment, Torra va denunciar els «tics» franquistes en moltes estructures i respostes de l'Estat. El cap del Govern va apuntar que la lluita per la independència «ha fet sortir l'autèntic problema constitucional que té l'Estat, la pervivència de residus franquistes». «El que voldríem és l'exhumació de Franco, no de la tomba, sinó de les institucions espanyoles», va comentar.

D'altra banda, Puigdemont va criticar el canvi de criteri del Govern espanyol pel que fa a la defensa del jutge Llarena per la querella que li ha presentat a Bèlgica i va lamentar que l'Executiu espanyol es converteixi «en part». L'expresident català va avançar que no optarà a presidir la Generalitat si es concreta la independència en aquesta legislatura.