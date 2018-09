Bèlgica ajorna fins al 25 de setembre la vista preliminar per la demanda contra Llarena

El jutge belga del tribunal de primera instància de casos civils de Brussel·les ha ajornat fins al 25 de setembre la vista preliminar per la demanda contra el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena.

La decisió s'ha pres en una vista que ha durat pocs minuts i on l'advocat de Llarena, Hakim Boularbah, ha demanat que el cas sigui analitzat per tres jutges, i no només un, tenint en compte la seva magnitud.

L'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers a l'estranger van presentar una demanda civil contra Llarena, que estava citat a declarar a Brussel·les aquest dimarts, però finalment el magistrat del Suprem ha enviat el seu advocat als jutjats.

Hakim Boularbah ha explicat en sortir de la vista preliminar que ha sol·licitat l'ajornament del cas a l'audiència del proper 25 de setembre per "permetre a l'Estat intervenir per defensar la seva immunitat de jurisdicció" i la de Llarena. "D'acord amb les normes processals les parts presenten conclusions escrites abans d'argumentar el cas oralment", s'ha limitat a declarar.

Amb tot, en una conversa amb els mitjans de comunicació a les portes del Tribunal de Primera Instància, Boularbah ha explicat que en l'audiència del dia 25 intervindrà en representació "del Regne d'Espanya". "El dret internacional permet a l'estat intervenir davant els tribunals d'un altre estat per defensar la immunitat jurisdiccional dels seus òrgans", ha matisat. "Intervindré en nom de l'estat espanyol però per això cal un document oficial i això és el que passarà el 25 de setembre", ha conclòs.

El lletrat belga també ha justificat el fet de requerir que siguin tres jutges i no un els que jutgin el cas iniciat arran de la demanda civil contra el jutge del Suprem. "És un afer excepcional", s'ha limitat a dir recordant que, ara per ara, no hi ha res decidit i que tot és "purament administratiu". Segons Boularbah, no és necessari que Llarena es presenti de forma presencial als jutjats, ja que pot fer-ho a través del seu representant legal.

Per la seva banda, l'advocat Gonzalo Boye ha valorat la petició de la defensa perquè hi hagi tres jutges com "força correcta". "És un tema complex i sempre és bo tenir un criteri més ampli, nosaltres en el seu lloc hauríem fet el mateix", ha afegit. Pel que fa a l'ajornament de l'audiència, l'advocat també ha dit que els sembla "correcte" i que no s'hi han oposat.

Contràriament al que ha dit Boularbah sobre la possibilitat que Llarena s'absenti durant el procediment, Boye ha considerat que "tots hauran d'estar presents al jutjat el dia que hagin de declarar". Amb tot, posteriorment ha matisat que "es discutirà al llarg del procediment". "El més significatiu del dia d'avui quan s'han personat és que han reconegut que havien de venir a la jurisdicció belga a contestar", ha assegurat.