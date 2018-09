El defensor del poble critica els símbols ideològics a la via pública

n El defensor del poble, Francisco Fernández Marugán, va dir ahir que el principi de neutralitat ideològica propi d'una societat plural és «incompatible amb la presència als edificis i espais públics de símbols d'una ideologia». Ho va indicar en una declaració institucional, davant els esdeveniments recents a Catalunya, on mostra «la seva preocupació pel deteriorament de la convivència als espais públics catalans». A més, va reclamar als poders públics de Catalu-nya que respectin «el principi de neutralitat ideològica que ha de regir qualsevol societat lliure, oberta, democràtica i tolerant».

Fernández va condemnar també les agressions sofertes per una ciutadana que retirava llaços grocs a Barcelona i per un treballador de Telemadrid en el transcurs d'una manifestació i va desitjar que la pròxima Junta de Seguretat Estat-Generalitat, que tindrà lloc aquest dijous, abordi la situació derivada de l'ús i retirada de símbols de contingut ideològic als espais públics.



El síndic de greuges discrepa

L'homòleg català de Fernández, el síndic de greuges, Rafael Ribó, va respondre al defensor del poble que la llibertat d'expressió no pot quedar limitada per les normatives municipals d'ordenació de la via pública i el paisatge urbà.

En un comunicat, Ribó va criticar que Fernández Marugán va obviar la Llei orgànica 36/1985 que estableix «un deure de coordinació» entre el defensor del poble i el síndic de greuges «que hauria de manifestar-se amb l'intercanvi d'informació entre les dues institucions, fet que en aquest cas no s'ha produït», i li va recordar que ell ha emès informes sobre la llibertat que han estat debatuts al Parlament.