Un dels advocats de Puigdemont demana empara per les «amenaces» que rep

n L'advocat Gonzalo Boye, que forma part de l'equip de lletrats que defensen l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els exconsellers fugits a Bèlgica, va sol·licitar al Col·legi d'Advocats de Madrid que l'empari respecte a «les amenaces, injúries i calúmnies» que rep aquests dies a compte de la presentació de la demanda civil que va presentar davant la justícia belga contra l'instructor de la causa del procés en el Tribunal Suprem, Pablo Llarena. Es dona la circumstància que el Col·legi d'Advocats té sobre la taula una queixa presentada contra aquest mateix advocat per l'eurodiputat Enrique Calvet, del grup de l'Aliança dels Demòcrates i Liberals per Europa. Calvet demana al Col·legi que sancioni Boye com a responsable de la inclusió en la demanda a Bèlgica d'una traducció tergiversada de les manifestacions fetes pel jutge Llarena en un acte privat.