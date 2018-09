Diada 2018: Cs, PSC i PP no participaran de l'acte institucional en considerar-lo "excloent" i partidista

L´opisició no anirà a l´acte institucional de la Diada.

Cs, PSC i PP no participaran de l'acte institucional de la Diada en considerar que és "excloent", "sectari" i "partidista". En roda de premsa, les formacions han denunciat que enguany el Parlament no ha tingut la "cortesia" d'informar i discutir amb l'oposició el contingut de l'acte.

El portaveu de Cs, Carlos Carrizosa, ha justificat l'absència de la formació a l'acte de l'Onze de Setembre perquè els independentistes s'han "apropiat" de la Diada de forma "desvergonyida" i ha concretat que no participaran a cap dels actes impulsats pel Govern o el Parlament. Per la seva banda, la portaveu parlamentària de PSC-Units, Eva Granados, ha lamentat que en un moment en què "cal que les institucions siguin responsables", el Parlament actuï de forma "insensata" i "exclogui a més de la meitat de la població". El diputat del PPC, Alejandro Fernàndez, ha qualificat el cartell de l'acte institucional d'"esperpèntic" i "ridícul" i ha lamentat que el Govern "antidemocràtic segresti institucions, el Parlament, els actes institucionals i l'espai públic".

Carrizosa ha criticat que el cartell de l'acte institucional de la Diada 2018 simbolitzi que s'ha vulnerat el dret a la llibertat d'expressió i ha considerat que des del Govern "segueixen mentint" per crispar i defensar "les seves causes". Davant del fet que l'acte estigui dedicat als "presos polítics i exiliats", Carrizosa ha considerat que això el fa "inapropiat" i ho ha qualificat d'"aquelarre separatista". De nou, Cs ha criticat la "manca" de neutralitat a les institucions i a l'espai públic i ha condemnat que la Diada s'hagi "convertit" en una festa dels independentistes. Així, la formació taronja no participarà a cap dels actes de l'Onze de Setembre i tampoc n'impulsarà cap d'alternatiu.

Pel que fa al PSC, han recordat que sempre participen de tots els actes institucionals arreu del territori i que enguany, si que seran a l'entrega de la medalla d'Honor del Parlament a l'Associació de Mestres Rosa Sensat i a l'ofrena floral a Rafael Casanova. Això sí, Granados ha lamentat que moltes vegades participin d'actes en institucions amb la "incomoditat" que hi hagi simbologia partidista.

Des del grup PSC-Units han criticat que s'impulsi una marxa pels "exiliats" perquè, al seu entendre, són fugits de la justícia i pels "presos polítics", que per ells són presos pendents de judici. "És una insensatesa i un sectarisme que fa que s'exclogui a més de la meitat de la població catalana dels actes institucionals", ha apuntat Granados.

El diputat del PPC Alejandro Fernández ha justificat l'absència dels populars a l'acte institucional de la Diada pel format "inadmissible" i "partidista". En roda de premsa, Fernández ha criticat que enguany la cambra no hagi tingut la "cortesia" de consultar a la resta de grups pel que fa al format. Per Fernández, això demostra la "manca" de respecte cap a la oposició democràtica "en les seves màximes cotes". "No tenen ni educació ni delicadesa. Imposen el seu criteri", ha subratllat. El popular ha lamentat que el Govern també "segresti" els actes institucionals.