La fiscalia demana dos anys i mig de presó per a 11 membres dels CDR per bloquejar la seu del TSJC

La fiscalia demana dos anys i mig de presó per a 11 persones que van intentar bloquejar l'accés al Palau de Justícia de Barcelona, seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el passat 23 de febrer en una convocatòria dels CDR. Els acusats es van negar a abandonar les escales i la porta d'accés, que van quedar encadenades durant una hora. A més, el ministeri públic demana un any de presó per a dues persones més que es van resistir al desallotjament i van agredir dos mossos d'Esquadra.

A les 8 d'aquell matí, els CDR, Arran, CUP, SEPC i Alerta Solidària havien convocat una protesta davant la Generalitat amb el lema 'Aturem el cop d'estat'. Però unes 200 persones van anar a les 7 del matí a fer un esmorzar popular a la plaça Catalunya, on hi havia una acampada independentista. Els manifestants van anar cap al passeig Lluís Companys, i a les 7.45 hores van arribar davant del TSJC.

Segons la fiscalia, allà, un grup de manifestants, entre els quals hi havia els 11 acusats per desordres públics, van tancar les portes de l'edifici i les van encadenar. Es van asseure davant la porta i es van lligar entre ells i a les columnes exteriors de l'edifici. Altres manifestants van asseure's a l'escalinata d'accés i van desplegar diverses pancartes amb lemes com '23-F, aturem el cop d'estat' o 'És l'hora del poble'. També es va distribuir un manifest titulat '23-F, aturem el cop d'estat, prou repressió' on es deia que volien "bloquejar" el TSJC.

Un altre grup de manifestants va encadenar una porta lateral de l'edifici i altres concentrats van tallar el trànsit al passeig Lluís Companys just davant l'edifici judicial. Tot i els requeriments dels Mossos, els concentrats no van voler desbloquejar l'accés, cosa que van poder fer els agents cap a les 9 del matí.

Altres manifestants van intentar, sense èxit, superar la línia policial que acordonava l'edifici per sumar-se a la resta de concentrats de la porta. Tot seguit, els concentrats es van asseure davant del cordó policial situat davant del TSJC tot tallant el passeig Lluís Companys i els agents els van haver de treure un a un, però dos d'ells, un home i una dona, van donar puntades de peu a les cames dels agents i cops de puny per evitar ser enretirats. Els agents no van resultar lesionats.

Cap a un quart d'11 del matí el carrer va quedat reobert i els manifestants van quedar continguts darrere les tanques que es van situar just a la vorera de davant del TSJC per garantir l'accés per l'entrada principal. En total es van fer 14 detencions.



En un escrit del juliol passat al qual ha tingut accés l'ACN, la fiscal demana dos anys i mig de presó per desordres públics per a 11 persones i un any de presó per desobediència i resistència greu a l'autoritat per a dues més.

En un comunicat, el col·lectiu antirepressiu Alerta Solidària lamenta la petició de la fiscalia, que considera "la prova més evident de la irracionalitat del sistema penal espanyol" i de la "perversió a què està arribant el sistema judicial espanyol", ja que demana dos anys i mig de presó per una "legítima protesta". "Es persegueix fins a l'obsessió la militància independentista i es blinden d'impunitat constants mostres de violència i intimidació espanyolista", assegura. "Com era d'esperar, cap canvi real en la política repressiva del govern de Madrid", tot i que governi el PSOE. En els propers dies, l'entitat farà pública la resposta a aquest "nou abús judicial".

