Un home tirotejat a la porta del seu domicili a Madrid, en estat crític

n Un home de nacionalitat colombiana de 47 anys es troba en estat crític després de rebre dos trets al portal de casa seva a Madrid. Els testimonis van assenyalar que la víctima va arribar fins a la porta del seu edifici en un taxi i que en baixar l'estava esperant una dona que li va disparar dos trets abans d'entrar al portal del seu domicili i sense dir cap paraula. La Policia Nacional es va desplegar immediatament per la zona i va arrestar dues dones i dos homes que podrien estar relacionats amb l'atac. Cap a les quatre de la tarda, la Policia Nacional va rebre un avís sobre una ferit per arma de foc. En arribar, els metges del Samur-Protecció Civil van trobar l'home conscient, amb dues ferides per arma de foc sense orifici de sortida a l'hemitòrax esquerre i a l'abdomen. Els sanitaris el van intubar i traslladar en estat molt greu a l'Hospital 12 de Octubre.