Un incendi destrossa el Museu Nacional de Brasil

Un voraç incendi ha destruït el Museu Nacional del Brasil, situat a Rio de Janeiro, i privarà els brasilers de «200 anys d'història», segons va lamentar el president del país, Michel Témer, en espera que es conegui la magnitud dels danys provocats per les flames en aquest edifici històric que no tenia sistema contra incendis.

L'incendi va començar cap a 2/4 de vuit del vespre (hora local) de diumenge i cap a les 2 de la matinada els bombers havien aconseguit controlar la situació i treballaven encara en l'extinció de petits focus en l'històric edifici, que alberga 20 milions de peces. En les tasques d'extinció hi van participar un total de 80 efectius.

L'immoble, que constitueix la institució històrica i cultural més antiga del país, va ser la residència de la família reial brasilera i seu de l'Assemblea Republicana Constituent entre els anys 1889 i 1891, abans de convertir-se en museu el 1892.

Témer va denunciar que es tracta d'una «pèrdua incalculable de 200 anys d'investigació i coneixement» i va considerar que es tracta d'«un dia tràgic per al país». «El valor que té per a la nostra història no es pot mesurar (...) És un dia molt trist per a tots els brasilers», va manifestar.

El director de conservació del museu, Joao Carlos Nara, va considerar «irreparables» els danys causats per l'incendi, que ha calcinat gran part de l'edifici principal del complex. «Desgraciadament, la reserva tècnica, que esperàvem que es preservés, també ha estat cremada», va lamentar en relació amb aquelles peces i col·leccions que es trobaven a les zones d'emmagatzematge del museu.

«Hem d'esperar que finalitzi la feina dels bombers per verificar realment la dimensió dels danys», va afirmar el també arquitecte i historiador.

D'acord amb Nara, l'equip d'administració del Museu Nacional es trobava en espera que finalitzés el període electoral per iniciar una sèrie de reformes i obres de preservació de la infraestructura de l'edifici. «És tot molt antic. El sistema d'aigua i el material, tot té molts anys (...) Hi havia amenaces constants», va explicar.

Al juny, el Banc Nacional de Desenvolupament Econòmic i Social (BNDES) va signar un contracte de finançament per valor de 21,7 milions de reals per donar suport a la restauració del Museu Nacional.