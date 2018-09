La Justícia belga decidirà el 17 de setembre sobre l'extradició de Valtònyc

La Justícia belga va decidir ahir convocar el raper Josep Miquel Arenas, Valtònyc -condemnat a Espanya per enaltir el terrorisme i injuriar el rei en les seves cançons-, a una nova vista el 17 de setembre, quan el magistrat haurà de decidir si n'accepta o no l'extradició. El cantant va anunciar a la sortida del Palau de Justícia que està satisfet per la decisió del jutge i convençut que no es produirà l'extradició pels delictes més greus -enaltiment del terrorisme i injúries a la Corona- perquè «no existeix la doble incriminació» al Codi Penal de tots dos països. Va dir que, en el pitjor dels escenaris, es podria acceptar l'extradició només pel delicte d'amenaces, penat amb sis mesos de presó. La defensa va destacar que la Fiscalia no creu que existeixi delicte de ter-rorisme, el de més gravetat, com va considerar el jutge a Espanya. «Estic content perquè la Fiscalia no compra l'acusació de terrorisme però alhora estic molt trist perquè això demostra que a l'Estat espanyol s'està banalitzant la paraula terrorisme, i que l'estan utilitzant com a excusa per perseguir la dissidència», va dir Valtònyc.