L'exministre Boris Jonhson critica la proposta de Brexit

L'exministre d'Afers Estrangers britànic Boris Johnson va criticar ahir obertament el pla per al Brexit de la primera ministra, Theresa May, perquè suposa de per si una «victòria» per a la Unió Europea (UE) que deixa el Regne Unit «sense ni cinc».

Johnson va assenyalar en la seva columna al diari The Daily Telegraph que la posició inicial de negociació pactada dins del Govern britànic abans d'obrir el diàleg amb Brussel·les «suposa un desastre» per al Regne Unit. L'acord va suposar el 9 de juliol la dimissió de Johnson i la del ministre per al Brexit, David Davis. «Tot això està tan preparat com un combat entre Gegant Haystacks i Big Daddy (dues estrelles de la lluita lliure britànica de la dècada del 1980)», va escriure Johnson.