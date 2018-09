Pugen a sis els morts a causa del pas del tifó Jebi pel Japó

El nombre de morts a causa del pas del tifó Jebi per Japó, un dels més potents dels que toquen terra al país asiàtic en les últimes tres dècades, ha ascendit a sis, segons han confirmat les autoritats.

L'arribada de Jebi ha forçat el tancament de l'aeroport de Kansai, que es troba inundat, segons ha recollit la cadena de televisió pública NHK. És un dels principals nusos de transport del país i ha hagut de suspendre les seves operacions de manera indefinida. Nombrosos avions han quedat submergits fins a l'altura dels motors a causa de les inundacions.

Així mateix, el pas de Jebi ha afectat el subministrament elèctric i les xarxes de comunicacions. Un total de 1,6 milions d'habitatges s'han quedat temporalment sense electricitat a Osaka.

Les autoritats japoneses han recomanat a primera hora d'aquest dimarts que unes 300.000 persones abandonessin els seus habitatges davant l'arribada del tifó, que va cobrar força de supertifó la setmana passada.

Segons els experts, l'oest del Japó podria veure's afectat per fortes pluges i vents de fins a 216 quilòmetres per hora les pròximes 24 hores. El curs a seguir pel tifó se situa al llarg de la zona afectada per les intenses inundacions al juliol, que van deixar més de 200 morts a l'oest del Japó.