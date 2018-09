Reclamen la llibertat de dos periodistes presos a Birmània

La comunitat internacional ha fet una crida unànime per l'alliberament dels dos periodistes birmans de l'agència Reuters condemnats a set anys de presó per desvetllar secrets d'estat durant la seva cobertura de la crisi dels rohingya al estat de Rajine. El jutge va indicar que «els acusats han vulnerat la Llei de secrets oficials del 1923 i per això han de ser condemnats a set anys de presó». «El temps que han romàs empresonats des del 12 de desembre es tindrà en compte», va dir el jutge. Els dos periodistes, Wa Lone i Kyaw Soe Oo, de 32 i 28 anys, van denunciar que van ser detinguts després que agents de la policia els oferissin una sèrie de documents en un sopar.