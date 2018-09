Rescaten 659 immigrantsde 16 pasteres a Andalusia

n Efectius de Salvament Marítim van rescatar ahir un total de 659 immigrants de 16 pasteres davant les costes andaluses i continua operatiu el dispositiu de recerca a la zona de la mar d'Alborán, on es va localitzar una altra infraembarcació, els ocupants de la qual anit estaven sent rescatats. Segons va informar una portaveu, Salvament Marítim va realitzar ahir el rescat de 192 persones en set pasteres a l'Estret de Gibraltar i de 467 persones més en nou pasteres en aigües del mar d'Alborán, que és on després es va localitzar una altra infraembarcació en el marc d'un operatiu de recerca i rescat en el qual anit prosseguien les embarcacions Salvamar Spica i Alnitak.