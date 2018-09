Xina promet 60.000 milions de dòlars en finançament als països africans

El president xinès, Xi Jinping, ha ofert un paquet d'inversions i ajuda dotat amb 60.000 milions de dòlars (51.657 milions d'euros), incloent 10.000 milions de dòlars (8.611 miloins d'euros) aportats per empreses xineses, destinat a finançar plans per impulsar el desenvolupament del continent africà, i ha advertit contra el risc que els diners serveixin per «projectes de vanitat», segons va anunciar el mandatari xinès durant el seu discurs d'obertura de la Cimera del Fòrum de Cooperació Xina-Àfrica (Focac).

El total del pla inclou 15.000 milions de dòlars (12.915 milions d'euros) en ajudes econòmiques, préstecs lliures d'interès i préstecs en condicions molt favorables; 20.000 milions de dòlars (17.219 milions d'euros) en línies de crèdit; així com la creació d'un fons especial per valor de 10.000 milions de dòlars (8.608 milions d'euros) per finançar el desenvolupament i un fons especial de 5.000 milions de dòlars (4.304 milions d'euros) per finançar importacions d'Àfrica, segons detalla l'agència xinesa Xinhua.