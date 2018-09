Els embassaments de les conques internes registren un 85% de reserves

Els embassaments de les conques internes afronten el final de l'estiu al 85% de la seva capacitat, amb un total de 593 hm3 emmagatzemats, segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Aquest volum de reserves suposa set punts menys que a principis de l'estiu, quan aquests reservoris d'aigua estaven al 92%, amb 635 hm3. L'ACA recorda que durant els mesos d'estiu és quan es produeix un descens més important de les reserves per l'augment de les demandes domèstiques, les demandes de reg i a l'increment de l'evaporació de l'aigua fruit de les elevades temperatures. No obstant, aquest any es constata un descens de reserves més reduït a causa de les diverses pluges registrades aquest estiu, sobretot durant el mes d'agost, a les capçaleres dels rius.

Des del 21 de juny fins ara, el descens de reserves a les conques internes ha estat de set punts i 42 hm3 menys. Però el mateix període del 2017 s'observa que les reserves van reduir-se en prop de 20 punts i 145 hm3, passant del 82% (571 hm3) del 21 de juny de 2017 al 61% (426 hm3) del 3 de setembre del mateix any.



Sistema Ter-Llobregat, per damunt del 90%



A finals de l'estiu, els embassaments del Ter Llobregat se situen per damunt prop del 92% (561 hm3), fruit de les pluges que s'han registrat a l'agost. L'últim episodi de pluges del 30 i 31 d'agost ha incrementat el volum de reserves en 3 hm3 i això ha provocat que embassaments com la Baells, Susqueda, Sant Ponç i la Llosa del Cavall estiguin per damunt del 90%.

Per la seva banda, Darnius Boadella ha tingut el comportament habitual durant els mesos d'estiu i actualment se situa a prop del 42%, amb 25,3 hm3, 30 punts i 20 hm3 menys que el 21 de juny. Aquest descens es deu a l'increment de les demandes domèstiques, a les necessitats per satisfer les demandes de reg i a l'absència de pluges durant els mesos estivals.

Els embassaments que estan amb un volum més baix de reserves són Siurana i Riudecanyes, al 14 i 30%, respectivament. D'altra banda, el pantà de Foix se situa al 91% de la seva capacitat.