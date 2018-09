El Govern espanyol demana a Torra diàleg amb «tots els catalans»

El Govern espanyol demana al president de la Generalitat, Quim Torra, que dialogui amb «tots els catalans» i reivindica la independència de la Justícia davant l'anunci del mandatari català que no acceptarà una sentència condemnatòria dels imputats pel procés independentista.

La portaveu del Govern espa-nyol, Isabel Celaá, va assegurar ahir a la nit en una compareixença d'urgència a la Moncloa que el discurs del president de la Generalitat, Quim Torra, és el de «l'independentisme clàssic» i «sense gaires novetats» dirigit «en exclusiva» als independentistes. En aquest sentit, li demana que faci «passos endavant» i s'obri a la negociació sobre la millora de l'autogovern en la línia de l'oferta que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va fer per a una reforma de l'Estatut, així com entre catalans independentistes i no independentistes.

Celaá també va advertir que sigui quina sigui la sentència del Tribunal Suprem sobre els líders independentistes, i independentment del fet que Torra digui que no acceptarà cap alternativa a una absolució, el govern de la Generalitat haurà d'acceptar el criteri del tribunal.

En una breu roda de premsa a la Moncloa, Celaá va afirmar que Torra ha construït un relat amb peces més ancorades «a final del segle XX que al XXI» com «el dret a decidir», «victimisme i romanticisme» amb una apel·lació constant a «conceptes suprems». «Un relat per a independentistes en forma exclusiva», va dir, i «és evident que hi ha coses que no compartim».

En aquest marc va demanar, com ja havia fet el president Pedro Sánchez, ahir, que el president de la Generalitat obri un diàleg sobre el que uneix «a tots els catalans i catalanes» siguin o no independentistes, el mateix que «ha unit històricament: l'autogovern».

«Torra ha repetit que no farà un pas enrere: hi estem d'acord, perquè és el moment de fer passos endavant» com «ho ha fet» el govern de Pedro Sánchez, va afirmar Celaá. En aquest marc va instar el president de la Generalitat a abordar a les comissions bilaterals «els temes que importen als catalans, les lleis socials, infraestructures, habitatge i sanitat».

«Volem seguir endavant i trobar solucions junts», va dir abans d'instar de nou Torra que s'obri a «escoltar, dialogar» no només amb el govern d'Espanya sinó «entre tots els catalans».

«Precisament a través d'aquesta via podem desbloquejar un conflicte polític que hi ha a Catalunya des de la política, donem una oportunitat a la política», va dir.

Respecte a la negativa de Torra d'acceptar una sentència que no sigui absolutòria, Celaá afirma que Torra «està en el seu dret» però a Espanya hi ha «un sistema judicial que és garantista i té recursos i possibilitats».



Rivera, a favor del 155

El president de Ciutadans (Cs), Albert Rivera, insta Pedro Sánchez a aplicar a Catalunya l'article 155 de la Constitució, després de la crida de Quim Torra a la societat catalana a mobilitzar-se, proposta que el líder de la formació taronja considera «una altra ofensiva per intentar liquidar Espanya». «Torra menysprea la majoria de catalans i anuncia una altra ofensiva per intentar liquidar Espanya. Prou, senyor Sánchez: trenqui amb els separatistes, apliquem el 155 abans que sigui tard», escrivia Rivera al seu compte de Twitter. «Defensar la igualtat i la unió de tots els espanyols no és una opció, és la seva obligació», remarcava a la xarxa social el líder de Cs. Segons un comunicat remès per la formació taronja, el Govern s'ha «declarat en rebel·lia».



El PSC no hi veu novetat

La portaveu del PSC al Paralament, Eva Granados, entén que Torra, «ha tornat a insistir en vies que porten al fracàs» i considera que el discurs del president «hauria d'haver estat la seva intervenció al debat de política general» a la cambra catalana, per poder establir «un diàleg» entre les diferents forces polítiques en lloc d'un «monòleg». Granados creu que el president s'adreça «només als independentistes».



Colau no vol tornar a fa un any

La coordinadora general de Catalunya en Comú i alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, considera que, en la conferència, Torra «ha tornat a insistir en els errors de l'independentisme» que han portat a la situació actual. Colau lamenta que no hagi plantejat temes en un debat de política general al Parlament per donar joc a les formacions.