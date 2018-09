Un home mor tirotejat a Reus

Un home de 43 anys de nacionalitat albanesa ha mort aquest dimecres a la matinada després de rebre diversos trets per arma de foc al centre de Reus, segons ha informat la policia catalana. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a tres quarts d'una de la matinada que hi havia un home estès a terra i quan han arribat al lloc han constatat que la víctima, un veí de la ciutat, presentava ferides de bala. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), per la seva banda, només ha pogut certificar la mort de l'home. Els agents de l´Àrea d´Investigació Criminal de la Regió Policial del Camp de Tarragona s'han fet càrrec del cas i intenten localitzar el presumpte autor o autors de l'homicidi.