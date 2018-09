Un jutjat accepta una denúncia contra els Mossos per les càrregues en el sopar del Rei al Palau de la Música

El Jutjat d´Instrucció número 5 de Barcelona ha acordat admetre a tràmit la denúncia d´una veïna de l´Eixample que el passat 25 de febrer hauria estat agredida per mossos d'Esquadra durant les protestes per la visita del Rei al Palau de la Música en el sopar de gala del MWC. La denúncia per delictes contra els drets fonamentals, contra la integritat moral i per lesions greus va dirigida als autors directes i als seus superiors.

Segons consta en la denúncia a la qual ha tingut accés l'ACN, els fets concrets van tenir lloc durant la mobilització de rebuig a la visita del rei Felip VI, quan aquest assistia a un sopar de gala en el marc del Mobile World Congress. Els Mossos d´Esquadra protegien l´esdeveniment "per impedir que cap crítica arribés al monarca fent barrera al Palau de la Música però també realitzant càrregues i encerclaments de manifestants a centenars de metres de distància".

La dona, juntament amb el seu marit i alguns amics baixava tranquil·lament per la vorera de la Via Laietana allunyant-se del Palau de la Música i sense haver participat abans en cap aldarull. Un grup d'antiavalots els va aturar a l'alçada del número 28, prop de la plaça de l'Àngel, i va fer un cordó policial al seu voltant, cosa que els va impedir seguir allunyant-se del Palau de la Música. En un moment determinat, els agents van començar a empènyer els manifestants arraconant-los contra la paret i empenyent-los en direcció amunt, tornant-los a apropar al lloc on havia de sopar el monarca. A més, altres vianants que eren a la vorera contrària de la Via Laietana van poder seguir caminant sense restricció.

Eva S.S. es va posar cada cop més nerviosa, perquè és asmàtica i tenia problemes per respirar en l'espai cada cop més petit que els deixava la policia. "Acte seguit, i sense haver donat cap indicació", els agents ni haver avisat de la dissolució de la manifestació, els agents van fer ús de les seves porres contra el grup. Com que la dona cada cop tenia més dificultats per respirar, va voler sortir del grup travessant la línia policial, però un agent la va atrapar pel braç i la va llençar a terra.

La dona, va quedar estesa a terra, immòbil, va ser traslladada pel SEM al CUAP de Pere Camps i d´allà, d´urgències, a l´Hospital de Sant Pau. Amb el resultat de fractura a la tíbia amb altres afectacions, va haver de ser intervinguda quirúrgicament el dia 1 de març. No va obtenir l´alta fins al dia 5 i ha hagut de seguir sessions de rehabilitació.

En un comunicat, Alerta Solidària critica "l´excés de zel amb què els membres de la Brigada Mòbil dels Mossos d´Esquadra carreguen contra manifestants independentistes", i destaca l´acceptació de la denúncia, "ja que no és fàcil que la justícia espanyola admeti el que de manera ordinària arxiva sistemàticament". La denúncia ha estat sustentada amb imatges i testificals sorgides de la crida que Alerta Solidària va fer per les xarxes socials demanant la implicació de la ciutadania. Es disposa, aquesta vegada, de gravacions on es veu l´agressió i també d'almenys dos números d´identificació policials.