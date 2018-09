L'AMI preveu un «nou embat judicial» contra els alcaldes

El president de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Josep Maria Cervera, ha assegurat aquest dimecres després del consell directiu ordinari de l'entitat que s'ha celebrat a Berga que preveu que després del primer aniversari de l'1-O hi hagi una "nova pressió judicial" contra els alcaldes. Segons Cervera, arran de l'1-O es va obrir una causa contra més de 700 alcaldes del país i "en aquests moments s'hauria de decidir si s'arxiva o tira endavant". Cervera augura, per tant, un "altre embat contra els electes municipals", ja que "una de les obsessions de l'Estat és treure de circulació" molts dels batlles davant de la proximitat de les eleccions municipals del 2019. D'altra banda, el president de l'AMI ha mostrat el seu suport al full de ruta marcat pel president Quim Torra en la conferència d'aquest dimarts i ha dit que els Ajuntaments hauran de tenir un "paper important", tot i que ha assegurat que "caldrà definir exactament quina és l'estratègia i com es concreta la participació" dels consistoris.

Cervera ha explicat que han volgut celebrar la reunió ordinària de l'entitat a Berga per mostrar el suport de l'AMI a l'alcaldessa del municipi, Montse Venturós, i per "denunciar un cop més aquesta persecució que estem patint els càrrecs electes que, al cap i a la fi, el que fem és expressar la voluntat dels nostres pobles".

Després de la conferència del president de la Generalitat, Quim Torra, el president de l'AMI ha dit que tenen previst reunir-se amb ell en les "properes setmanes" per "concretar" quin és el paper que han de tenir els consistoris en el full de ruta marcat pel cap de l'executiu. "És evident que hem de tenir un paper important en tots els àmbits. Com a institució, però també com a correcte de transmissió amb els nostres veïns", ha apuntat Cervera.

El president de l'AMI també ha posat sobre la taula un altre front judicial que afecta l'entitat: els recursos contra les quotes que paguen els Ajuntament per formar part de l'AMI. Cervera ha avançat que està previst que a partir del 14 d'octubre el TSJC es pronunciï sobre els recursos que s'han presentat. D'una banda, Cervera ha dit que l'Estat ha presentat recursos contra aquelles sentències que donaven la raó a l'AMI, mentre que la mateixa associació independentista ha presentat recursos contra les sentències desfavorables. El president de l'entitat ha dit que "evidentment aquestes sentències poden suposar un atac al nostre sistema de finançament" i ha explicat que els serveis jurídics de l'entitat estan "estudiant tots els escenaris possibles".