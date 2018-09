L'home mort tirotejat a Reus seria l'autor d'un homicidi a Cambrils el 2008

L'home de 43 anys de nacionalitat albanesa que aquest dimecres a la matinada ha mort tirotejat a Reus seria l'autor d'un homicidi ocorregut en una benzinera de Cambrils l'any 2008, segons ha pogut saber l'ACN. Els Mossos d'Esquadra investiguen les motivacions del crim, amb la revenja com una de les hipòtesis principals. La policia ha rebut l'avís cap a tres quarts d'una de la matinada que hi havia un home estès a terra i, quan han arribat al lloc, els agents han constatat que la víctima presentava ferides de bala. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) només ha pogut certificar la mort de l'home. La víctima ha quedat estesa sobre la vorera del xamfrà del carrer Josep Maria Prous i Vila amb la Ronda de Subirà, just a tocar d'un pas de vianants.

Al costat del lloc on s'ha produït el tiroteig hi ha un taller de reparacions abandonat on hi viuen ocupes. Segons ha explicat una de les inquilines a l'ACN, va sentir un total de quatre trets i va poder veure com un vehicle fugia ràpidament del lloc. La víctima, va morir pràcticament a l'acte, atès que almenys va rebre un tret al cap. Segons aquesta testimoni, l'home també presentava dos impactes de bala al cos. S'investiga si els trets s'haurien disparat des de l'interior del vehicle.

Altres veïns han apuntat que van sentir dues tongades de trets i crits, i posteriorment les rodes d'un vehicle patinant a l'asfalt a tota velocitat. És el cas d'en Sebastià Prats, que en el moment dels fets estava dormint, però que es va despertar alertat per la seva família. "Vam sortir al balcó, em van dir que havien sentit trets i vam veure que baixava un cotxe negre molt de pressa -un Peugeot- i derrapant. Duia una ràdio blava encesa que cridava l'atenció", ha explicat.

Prats ha afegit que va trucar a emergències i que els Mossos van dir-li que ja n'estaven al cas i que s'estaven desplaçant fins al lloc dels fets, que ràpidament va quedar acordonat. Aquest veí també ha relatat com van sentir els crits de la víctima abans de perdre la vida. "En aquelles hores, sent un dia d'estiu penses que pot ser qualsevol. D'altres vegades també sentim crits", ha afegit.

Els agents de l'Àrea d'Investigació Criminal de la Regió Policial del Camp de Tarragona s'han fet càrrec del cas i intenten localitzar el presumpte autor o autors de l'homicidi.

Un crim al 2008



La mort d'aquest dimecres estaria relacionada amb un crim ocorregut fa deu anys. El 20 de maig del 2008, la Guàrdia Civil va detenir a Tarragona un home albanès de 33 anys com a presumpte autor de la mort d'un home ocorreguda el 29 de febrer d'aquell any a la benzinera 'Los Conejos' de Cambrils, al Baix Camp. Segons ha pogut saber l'ACN, aquest individu, Fatmir A., seria la víctima del tiroteig d'aquest dimecres a la matinada a Reus, ocorregut deu anys després. Fonts policials van assenyalar aleshores que aquells fets respondrien a una revenja per un impagament econòmic procedent del tràfic de drogues i la prostitució.

Els fets es van produir a les quatre de la tarda del 29 de febrer del 2008, en una benzinera de Cambrils, on es va produir un tiroteig entre els ocupants de dos vehicles. La víctima, un veí de Vila-seca de 26 anys i nacionalitat albanesa, presentava dues ferides per impacte de bala. Ell també duia una pistola semiautomàtica que hauria disparat primer, segons les investigacions.

L'individu va ser detingut unes setmanes més tard a la ciutat de Tarragona amb documentació falsa de Bulgària. Posteriorment, el jutjat número 1 de Reus en va decretar el seu ingrés a presó.

El cas va arribar a judici el 2011 a l'Audiència de Tarragona. Un acord entre la defensa i l'acusació va evitar la vista amb jurat popular i el cas es va resoldre amb una condemna de sis anys de presó pels delictes d'homicidi i tinença il·lícita d'armes, amb l'atenuant de legítima defensa.

Segons es va considerar provat, el dia dels fets l'autor del crim i la víctima havien discutit a prop del mercat de Bonavista i, després, el principal sospitós es va dirigir en cotxe fins a una benzinera de 'Los Conejos', ubicada a l'N-340, a Cambrils. Allà es va trobar una altra vegada amb el compatriota amb qui s'havia enfrontat.

Aleshores, mentre cadascú es trobava a l'interior del seu cotxe, un d'ells va disparar un tret contra l'altre, però la bala va rebotar contra la porta del turisme sense ocasionar-li danys. L'home hauria intentat disparar un segon tret, però l'arma va fallar. Davant d'això, el segon individu va respondre disparant dos trets al primer i li va ocasionar la mort.