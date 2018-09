Maragall i Comín donen suport al nou moviment Socialistes per la República per «tornar la dignitat» al socialisme

El conseller d´Acció Exterior, Ernest Maragall, i l´exconseller de Salut, Toni Comín, s´han sumat a la nova plataforma Socialistes per la República, formada per exmembres del PSC que se sumen al projecte d´ERC. Durant l´acte fundacional celebrat aquest dimecres a l´Hospitalet de Llobregat davant una cinquantena de persones, Maragall ha fet una crida a "tornar la dignitat al concepte del socialisme". "És obvi que cal que fem una tasca que no ha d´anar contra ningú, ni contra cap sigla, sinó a favor del que representa el socialisme", ha afegit. Al seu torn, a través d´un vídeo enregistrat des de Brussel€les, Toni Comín ha defensat la nova plataforma com a manera de respondre a un estat espanyol "ferotge" i ha reclamat unitat al sobiranisme per evitar una "guerra civil" interna. "Us imagineu que França i Anglaterra, quan lluitaven contra el nazisme, s´haguessin seguit fent la guerra entre elles? Segurament haurien perdut la Segona Guerra Mundial", ha etzibat.

La nova plataforma política, que s´ha posat en marxa amb més d´un centenar d´adherits, s´erigeix com un "espai de reflexió" format per ciutadans que comparteixen "valors i conviccions socialistes" però alhora també els "valors republicans i el projecte de país amb Esquerra Republicana de Catalunya". Segons recull el manifest fundacional, Socialistes per la República neix amb el compromís de "contribuir a l´assoliment de la llibertat i la dignitat que vol expressar la República catalana" i de fer-ho "des d´una acció política lliure, però compromesa amb ERC". En aquest sentit, defineixen Esquerra com "l´organització que és ja central en l´espai catalanista".

Entre els impulsors i signants del nou moviment hi ha exmembres del PSC d´arreu del territori català, els quals han mostrat aquest dimecres el seu "desencís" vers la formació socialista i han detallat com ha estat el seu viratge cap a l´òrbita d´ERC. Entre les crítiques al partit socialista, alguns dels representants polítics municipals assistents a la presentació han acusat la direcció del partit de "pervertir" el passat del PSC i de ser "còmplices" de l´empresonament dels líders sobiranistes.

El socialisme com a "part indestriable" del procés sobiranista



Tot i que no estava prevista la seva intervenció, l´acte l´ha tancat el conseller Ernest Maragall, exmembre del PSC i impulsor del partit polític MES (Moviment d´Esquerres), que a les eleccions del 21-D va concórrer sota el paraigües d´Esquerra Republicana. Maragall ha reclamat als impulsors de Socialistes per la República que donin "rellevància social" al concepte de "socialisme" dins el procés independentista. "S´ha d´entendre com a part indestriable del projecte d´alliberament de país que estem intentant protagonitzar", ha afegit.

Al mateix temps, el conseller d´Acció Exterior ha carregat contra l´actitud del PSOE, assegurant que és "increïble" que estigui sent "presoner" del "mantra" amb què es difon que la convivència està en risc a Catalunya. "Em sembla increïble que un govern socialista avali aquesta interpretació de la realitat", ha assegurat, tot reblant el seu discurs amb crítiques al suport que l´estat espanyol mostra vers la Casa Reial. Per Maragall, "és incomprensible que el socialisme pugui aparèixer com a avalador i protector d´una monarquia obsoleta, que està associada a conceptes com la corrupció i la repressió".

Comín crida a la unió i a la perseverança



Prèviament, Toni Comín ha intervingut a l´acte encoratjant la nova plataforma política a anar "agafada de la mà" de la resta de partits sobiranistes, ressaltant que "ser molts i anar dividits, conduirà a la derrota". "Anem separats per eixamplar", ha assegurat, advertint que les discrepàncies amb la resta de partits independentistes pot ser contraproduent. En aquest sentit, ha comparat el repte sobiranista contra l´estat espanyol amb la batalla de francesos i anglesos contra l´Alemanya nazi: "Us imagineu que França i Anglaterra haguessin fet la guerra entre elles? Segurament haurien perdut la Segona Guerra Mundial. Per tant, nosaltres serem garantia d´unitat".

Comín també ha instat Socialistes per al República a convertir-se en una plataforma que sigui "garantia de coratge i determinació". Per l´exconseller de Salut, cal ser conseqüent amb la declaració del 27 d´octubre de l´any passat i hi ha el "deure" de "continuar endavant, per molt alt que sigui el preu". "Ja sabíem com era de ferotge l´enemic i fins on estava disposat a arribar, però vam decidir tirar endavant", ha afegit, reclamant al nou moviment polític que estigui disposat a persistir per aconseguir la independència, "per molt durs que siguin els sacrificis fins aconseguir-ho".

D´altra banda, per part d´Esquerra Republicana també han assistit a l´acte fundacional de Socialistes per la República el vicepresident del govern, Pere Aragonès, al costat de Lluís Salvadó i altres representants de la formació. Al costat d´Aragonès també s´ha pogut veure una cadira buida amb un gran llaç groc.