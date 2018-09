La meitat dels infants adoptats de Rússia i Ucraïna tenen algun trastorn de l'espectre alcohòlic fetal

El 50% dels infants catalans que es van adoptar procedents de Rússia i Ucraïna entre el 1998 i el 2016 pateixen algun trastorn de l'espectre alcohòlic fetal (TEAF), i un 20% d'aquests, ho presenten en la seva expressió més greu, la Síndrome d'Alcoholisme Fetal (SAF).

Són els resultats del primer estudi fet a Catalunya sobre aquesta patologia en infants nascuts a Rússia i Ucraïna, països on el consum d'alcohol en general però també durant l'embaràs, és més gran. L'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció (ICAA) descarta tancar les adopcions a Rússia (a Ucraïna estan tancades des del 2012) però aposta per formar i avaluar la motivació de les famílies per a l'adopció d'un infant amb necessitats educatives especials, en cas que escullin algun d'aquests països.