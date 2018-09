Moren sis persones al sud del Japó per l'impacte del supertifó Jebi

Sis persones van morir ahir a causa del pas del tifó Jebi pel Japó, un dels més potents que ha afectat el país asiàtic les últimes tres dècades, segons van confirmar ahir les autoritats.

L'arribada del Jebi va forçar el tancament de l'aeroport de Kansai, que ahir va inundar-se. L'aeroport, un dels nusos de transport més importants del país, va haver de suspendre les operacions indefinidament i molts avions van quedar submergits fins a l'altura dels motors.

El tifó també va afectar el subministrament elèctric i les xarxes de comunicacions. 1,6 milions d'habitatges van patir talls d'electricitat a Osaka.

Les autoritats japoneses van recomanar a primera hora del matí a les 300.000 persones que viuen en la zona més afectada per la tempesta que marxessin de casa abans de l'arribada del tifó.

El Jebi va convertir-se en un supertifó la setmana passada i ja ha provocat la cancel·lació de centenars de vols a tot el país. Segons els experts, pluges intenses i vents de fins a 216 quilòmetres podrien castigar l'oest del Japó durant les properes 24 hores. El curs que segueix el tifó se situa al llarg de la zona afectada per les intenses inundacions del juliol, les quals van provocar més de 200 morts.

L'agència meteorològica nipona estima que el tifó podria tocar terra a Shikoku, una de les illes més petites del país, abans de desplaçar-se cap a l'oest i arribar a Honshu i Osaka, que és la segona ciutat més gran del Japó.

No obstant això, es preveu que el tifó s'«acceleri» després de tocar terra, fet que minimitzarà la descàrrega de pluja. A Shikoku van registrar-se ahir vents de fins a 166 quilòmetres per hora. Segons els experts, avui podrien superar els 200 quilòmetres per hora.