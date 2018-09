Xavier Domènech deixa tots els càrrecs del Parlament, Catalunya en Comú i Podem

El fins ara líder dels comuns al Parlament i als partits CatComú i Podem Catalunya, Xavier Domènech, va anunciar ahir al vespre que deixa tots els càrrecs, a la cambra catalana i als dos partits. En una carta oberta a la seva pàgina de Facebook, el fins ara diputat assegura que ha pres la decisió després d'una «profunda reflexió»: «Crec que és l'hora de donar pas a noves persones amb idees fresques i l'energia necessària per dur a terme els reptes que el país demana els pròxims mesos, que sense dubte seran clau per al nostre futur», afirma al text.

Domènech assumeix «la responsabilitat que pertoca» dels resultats de les eleccions catalanes del seu espai però es mostra convençut que la «molt bona feina» del seu grup «donarà nous fruits en un futur no gaire llunyà». El fins ara líder dels comuns, que assegura que seguirà treballant pel canvi «des d'un altre lloc», recorda que ja es va presentar per un temps «limitat» a la política institucional. I en un agraïment a Ada Colau i Pablo Iglesias, Domènech conclou: «En aquests anys he assumit un conjunt de responsabilitats en una etapa de construcció de grans consensos que m'han esgotat políticament i personalment».

A la carta de comiat, Domènech defensa un projecte «absolutament apassionant» i recorda que aquesta iniciativa política els ha dut a «conquerir la capital de Catalunya per posar-la al servei de la gent», una «realitat» que no té «cap dubte» que es revalidarà. També destaca que s'ha guanyat dues vegades «contra tot pronòstic» les eleccions generals a Catalunya, un resultat «clau per acabar amb el bipartidisme i fer fora al Govern del PP d'Espanya».

Una feina molt important en una etapa molt intensa que l'ha dut a reflexionar que és el moment de deixar tots els càrrecs, tant al Parlament com el de coordinador general de Catalunya en Comú i secretari general de Podem Catalunya. I acaba: «El que he viscut ha estat gran, molt gran, només perquè vosaltres sou grans, immensament grans. Gràcies de nou per tot i una abraçada en aquesta terra del 15-M i de l'1-O, en aquest país de l'olivera en el qual vivim, on hi ha il·lusions a les palpentes, somnis dibuixats a l'aire i promeses a les orelles, capaç del més petit i el més gran quan s'ho proposa».