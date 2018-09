Cs acusa Torra «d'escalfar el carrer i cridar a la desobediència»

La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, va criticar la conferència que el president de la Generalitat, Quim Torra, va fer dimarts al TNC per «escalfar el carrer i cridar a la desobediència».

Va retreure al president que en el seu «discurs de teatre torna a menysprear més de la meitat de Catalunya» per referir-se als qui defensen la independència com el poble català.

Arrimadas, que fa uns dies animava a no acceptar l'autoritat dels Mossos d'Esquada, va recordar que Torra va parlar de no acceptar les sentències als dirigents polítics empresonats «si no li agradava» la resolució i va assegurar que és un anunci que desobeirà, per la qual cosa va demanar al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que actuï.

Arrimadas va acusar l'Executiu central de «mirar cap a una altra banda, de blanquejar l'independentisme dient que no passa res amb els discursos incendiaris de Torra», per mantenir, segons la dirigent de Cs, Pedro Sánchez al capdavant de la Moncloa. «Però el més greu de tot és la crida a escalfar el carrer», va dir Arrimadas sobre que el discurs de Torra, que va instar a desbordar l'avinguda de la Diagonal de Barcelona en la manifestació de la Diada i a la manifestació continuada als carrers catalans. També es va oposar al format escollit pel president de la Generalitat, en triar el TNC per pronunciar la conferència, «mentre tanca el Parlament per no donar la cara».

Ciutadans havia sol·licitat la celebració d'un ple a la Mesa del Parlament de Catalunya per recordar el ple del 6 i el 7 de setembre del 2017, i l'òrgan rector, amb majoria de JxCat i ERC, el va rebutjar.

Arrimadas considera que els independentistes han bloquejat la possibilitat de recordar el dia en què «es van fulminar els drets dels catalans» en un ple en el qual es van aprovar les lleis del referèndum i de transitorietat jurídica.