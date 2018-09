La dimissió de Domènech aboca Iglesias i Colau a redefinir el lideratge

La dimissió de Xavier Domènech aboca Pablo Iglesias i Ada Colau a redefinir lideratges a Catalunya en Comú i Podem, pocs mesos abans de les eleccions municipals, en les quals l'alcaldessa es juga la reelecció, i mentre cobra força el nom de Jessica Albiach com a presidenta del grup parlamentari.

Domènech, no sense certes pressions, havia aglutinat en la seva persona funcions crucials per als Comuns i Podem en assumir el lideratge dels dos partits, però a més era l'home de confiança de Pablo Iglesias a Catalunya i el pont natural entre els dos partits, i entre Madrid i Barcelona.

Així, la dimissió de Domènech de tots els seus càrrecs orgànics i de l'acta de diputat obre un període ple d'incògnites i d'incerteses en un context polític molt concret, una etapa que passa primer per redefinir els lideratges.

De moment, segons han explicat fonts dels Comuns a Efe, Colau assumeix en solitari el lideratge del partit com a coordinadora general només de forma «temporal», a causa de les seves obligacions i responsabilitats com a alcaldessa, fins que es nomeni un nou coordinador general en substitució de Domènech.

El nou colíder que portarà les regnes del partit al costat de Colau serà elegit entre els membres de l'executiva dels comuns, una elecció que realitzarà aquest òrgan en els pròxims dies -hi ha convocada una reunió el 17 de setembre- sota la batuta de Susana Segovia i Marc Parés, que s'encarreguen del procés per consensuar un nom alternatiu a Domènech.

El que sí que està «completament descartat», assenyalen les fonts, són unes noves primàries, ja que Catalunya en Comú va celebrar fa amb prou feines dos mesos aquest procés en el qual Colau i Domènech van ser elegits colíders dels comuns.

«En les pròximes reunions de l'executiva i del consell nacional decidirem, però ens donarem un temps per substituir Xavier Domènech», va dir ahir Colau, que va advocar per «repartir responsabilitats». En aquest sentit, defensa que «la persona que assumeixi més funcions de coordinació en el partit no ha de ser la mateixa» que presideixi el grup parlamentari, com succeïa fins ara amb Domènech.

La nova cara visible del partit haurà de dissenyar al costat de Colau l'estratègia dels comuns de cara a les eleccions municipals de 2019, en les quals l'alcaldessa es juga la reelecció del càrrec a la capital catalana. Tot apunta que aquesta persona formarà part de l'entorn de confiança i del nucli dur de Colau, per bolcar-se en l'estratègia de la campanya electoral de les municipals, entre d'altres reptes.

La dimissió de Domènech es produeix en un escenari marcat per la difícil situació de Catalunya, en la que el fins ara president del grup de Catalunya en Comú Podem marcava també el rumb dels comuns a la cambra catalana, en un difícil equilibri entre el bloc independentista i la bancada de Cs, PSC i PPC.

Colau va suggerir ahir el nom de la diputada Jessica Albiach per substituir Domènech com a presidenta dels comuns a la cambra catalana. En declaracions a TV3, va assenyalar que «el més fàcil serà» reorganitzar el grup parlamentari, en el qual segueixen «confiant» en Elisenda Alemany com a portaveu, «que ho fa molt bé», i en el qual Albiach, actual número tres, "podrà assumir més responsabilitat".

L'adéu de Domènech deixa de nou Podem en una situació d'interinitat després de l'etapa convulsa de l'exlíder de la formació morada, Albano Dante Fachin, i amb un Pablo Iglesias que havia dipositat la seva confiança en el primer per apaivagar les aigües a la seva marca catalana i facilitar la confluència amb Catalunya en Comú.