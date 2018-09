Els expresidents del Parlament i Torrent veuen «injustificable» que Forcadell segueixi a la presó

Els expresidents del Parlament Joan Rigol, Ernest Benach i Núria de Gispert i l'actual, Roger Torrent, signen aquest dijous un article conjunt a 'La Vanguardia' un any després de l'aprovació de la Llei del referèndum i de la Llei Transitorietat en què qualifiquen "d'injustificable" que l'expresidenta Carme Forcadell segueixi empresonada "per permetre que es posés a debat i votació una llei presentada per dos grups parlamentaris fent ús de la seva potestat" i assenyalen que "no va fer altra cosa que ordenar el debat sense interferir en la iniciativa parlamentària dels diputats" i defensar "els drets dels representants de la sobirania popular".

D'altra banda, tots ells asseguren que d'haver-se torbat en la mateixa situació que Forcadell "hauríem fet exactament el mateix". "La fidelitat de Carme a la institució i al país són exemplars i ens honra compartir el càrrec que va defensar amb tanta dignitat", afegeixen.

Rigol, Benach, De Gispert i Torren també afirmen que és una "aberració jurídica" que en la interlocutòria que acusa Forcadell de rebel·lió "hi ha una confusió permanent entre les funcions del Parlament del Govern de la Generalitat, així com de les funcions pròpies de la presidència de la Cambra".

En el text recorden que Forcadell fa 168 nits que Forcadell està a la presó i defineixen la seva situació com "una barbaritat immensa i una injustícia flagrant construïda a partir del relat fictici del jutge Llarena", a qui acusen d'haver-se "inventat una violència que en cap cas ha existit per part dels dirigents polítics i socials empresonats i a l'exili". En aquest sentit, defensen que "l'única violència va venir provocada per la Policia oi la Guàrdia Civil" i que el procés independentista és "absolutament pacífic" i Carme Forcadell "una persona exemplar".