Una forta tempesta de matinada a Barcelona provoca inundacions i afectacions al metro

La forta tempesta que ha caigut aquest dijous a la matinada a Barcelona ha causat inundacions en baixos i afectacions en el servei del metro, que passades les vuit del matí encara s'arrosseguen, concretament a la línia 1, amb alguns accessos tancats, i a la línia 3, on els combois no s'aturen al Paral·lel ni al Poble Sec, en sentit Zona Universitària. A la capital catalana, els Bombers de Barcelona han fet 180 sortides des que s'ha activat el pla d'emergències per inundacions, de quatre de la matinada a set del matí. La majoria de les incidències –inundacions de baixos, filtracions en sostres i algun despreniment- s'han concentrat a Sants Montjuïc i Eixample i a Sant Martí. Arreu de Catalunya, els Bombers de la Generalitat han fet una trentena de sortides per petites inundacions de baixos i de carrers, alguns llamps han fet caure arbres i han malmès instal·lacions elèctriques. El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins les vuit del matí 383 trucades, la majoria del Barcelonès (312).