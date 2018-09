El Govern espanyol afirma que «en aquest moment processal» no té damunt la taula tornar a aplicar el 155

La ministra portaveu, Isabel Celáa, va afirmar ahir que «en aquest moment processal» el Govern central «no té a sobre de la taula» aplicar l'article 155 de la Constitució a Catalunya perquè no ha apreciat «cap novetat» en el discurs que va oferir dimarts el president català, Quim Torra. En una entrevista amb Efe, Celáa va assegurar que «el 155 està en la Constitució» i que el PSOE ja sap «com activar-lo», atès que va ajudar a aplicar-lo a l'Executiu del PP, però que el Govern està ara «intentant avançar al camí polític».

La també titular d'Educació destaca que el to usat per Torra «no va ser el to de Puigdemont de fa un any», i reitera l'aposta pel diàleg amb Catalunya que està fent el Govern del PSOE i que està donant els seus fruits. «Estem avançant; sí, lentament, però progressivament», apunta Celáa, que veu possibilitats que s'obri «un espai per arribar a l'entesa» malgrat les «profundes discrepàncies» que el Govern té amb la concepció independentista de Quim Torra. Un acord que, adverteix, s'ha de crear «en la convicció que Espanya és un Estat social i democràtic de Dret, en què hi ha separació de poders i les sentències dels poders judicials s'acaten».

En la conferència pronunciada per Torra, el Govern veu un discurs dirigit en exclusiva als independentistes i una crida «molt subratllada» que el poble «surti al carrer». Però la mobilització del carrer, fa notar la ministra, «no pot servir», perquè «per molta mobilització massiva que pugui impulsar-se al carrer no es pot amagar la falta de majoria social».

Segons el seu diagnòstic, a més d'una falta de «connexió» amb la legalitat, a l'independentisme li falta connexió amb la «realitat» perquè històricament Catalunya, el Regne d'Aragó, recorda, va ser part «constitutiva» d'Espanya i en la fundació de l'Estat espanyol, i hi ha uns llaços culturals, econòmics i històrics «que no es dissolen per mitjà d'una disposició». També entén que li falta contacte amb la realitat per veure que encara que tingui majoria d'escons al Parlament no la té al carrer.

Per la seva banda, el cap del Govern, Pedro Sánchez, va instar el president Torra a acatar les sentències que hi pugui haver contra els dirigents independentistes i li demana parlar amb tots els catalans i afrontar el diàleg amb més responsabilitat i menys «gesticulació». En una conferència de premsa a Enköping (Suècia) amb el primer ministre suec, Stefan Löfven, Sánchez va subratllar que el seu Govern s'ha pres seriosament el diàleg i la negociació amb el Govern i està obrint ja de fet aquest espai amb decisions en matèria de finançament o de les mesures socials que van ser recorregudes davant el Tribunal Constitucional. Després de recalcar que aquesta és la seva obligació i intentar que la política serveixi a la convivència no a enquistar els problemes, demana al Govern actuar de la mateixa manera.