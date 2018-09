Interior envia 600 antiavalots de la Policia Nacional a Catalunya per la Diada i l'1-O

El ministeri de l'Interior ha iniciat el reforç policial a Catalunya amb l'enviament de forma esglaonada de vora 600 efectius de les unitats d'intervenció policial, els antiavalots, en la setmana prèvia a la celebració de la Diada i l'anunci de mobilitzacions independentistes a la tardor.

Fonts policials asseguren a Efe que es tracta d'entre 10 i 12 grups de UIP –integrats cadascun per 50 agents– procedents de diferents direccions i té com a missió la custòdia d'edificis públics i el suport als Mossos d'Esquadra a seguretat ciutadana.

Les fonts consultades han assenyalat a Efe que el trasllat d'aquests agents ha començat aquesta setmana i que ja es troben a Catalunya efectius procedents de Galícia allotjats a la caserna militar del Bruc. A ells se sumaran els pròxims dies més antiavalots que també reforçaran els cent agents dels dos grups de UIP que la policia té de forma permanent a Catalunya.

Precisament, segons les fonts, des de la Prefectura Superior de Policia de Catalunya es va sol·licitar fa dies, i com és habitual, que la plantilla de UIP sigui incrementada amb efectius d'altres direccions de cara a les celebracions de la Diada el dimarts que ve.

Precisament, ahir, el ministeri de l'Interior va ordenar suspendre fins al 15 d'octubre la sortida de Catalunya de 300 guàrdies civils que tenien previst abandonar aquesta comunitat per incorporar-se de nou en les seves destinacions.

L'ordre, publicada dimarts al Butlletí Oficial de la Guàrdia Civil, esgrimeix que «per necessitats i exigències inherents a garantir la seguretat pública aquest trimestre de l'any, en els llocs actuals de destinació es requereix que hi romanguin fins al dilluns 15 d'octubre».

Aquests agents continuaran, per tant, a Catalunya durant les pròximes setmanes, en les quals hi ha previstes mobilitzacions promogudes per les forces independentistes amb motiu de l'aniversari del referèndum considerat il·legal l'1 d'octubre.