Un jutge de Barcelona diu que la policia no podia entrar a escoles concertades l'1-O

El titular del Jutjat d'Instrucció número 7 de Barcelona ha imputat un cinquè agent de la policia espanyola per les càrregues de l'1-O i ha considerat que el TSJC no emparava l'entrada dels antiavalots en les escoles concertades per impedir el referèndum. Aquest nou policia investigat, el cinquè dels que ho va fer a la capital catalana, és l'inspector que liderava el dispositiu d'entrada a l'escola FEDAC Horta. El tinent d'alcalde de Barcelona Jaume Asens ha considerat que la resolució demostra que els possibles delictes de lesions i contra la integritat moral comesos pels agents en aquest centre serien encara més greus perquè no estarien emparats per l'ordre judicial del TSJC. A més, ha demanat al govern de Pedro Sánchez que ordeni a la fiscalia "no obstruir" les investigacions judicials contra els antiavalots.

En la seva interlocutòria, el magistrat es pregunta per quin motiu la policia va actuar en un centre de titularitat privada, on es "va empènyer i sacsejar les persones que es trobaven allà", quatre de les quals van quedar ferides. A Barcelona la policia va entrar en almenys tres escoles concertades més: Projecte, Pia de Sant Antoni i Infant Jesús.

Per a l'Ajuntament de Barcelona, que és acusació en aquesta causa, la intervenció en aquests centres podria implicar la citació com a testimoni o com a investigat de Diego Pérez de los Cobos, el màxim coordinador del dispositiu. Asens ha remarcat que l'ara investigat és un comandament, en concret un inspector.

Per tot això, Asens ha demanat al govern socialista que trenqui "les línies de continuïtat" amb el govern del PP, com ha fet, segons ell, amb la crisi migratòria i el procés sobiranista, ja que el Ministeri de l'Interior no està col·laborant en la investigació judicial, i, per exemple, no ha lliurat tots els àudios que li ha demanat el jutge, i molts d'ells són defectuosos. Asens ha recordat que el PSOE volia reprovar l'aleshores vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, per l'actuació policial l'1-O, tot i que després va retirar la proposta.

A la fiscalia li ha retret "passivitat manifesta" i un "biaix polític", ja que investiga els Mossos per identificar "encaputxats" que treuen llaços grocs, alguns dels quals són membres de la ultradreta, i en canvi "es desentén" de les lesions a votants independentistes l'1-O. Per això, li ha demanat que es posi al costat de les víctimes, o com a mínim al costat de la justícia i no "obstrueixi i dinamiti" les investigacions judicials.