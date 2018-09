L'inici del «xoc de trens» entre Catalunya i Espanya compleix avui un any

Tot i que el procés independentista havia arrencat cinc anys enrere, l'inici del xoc entre la legitimitat del Parlament de Catalunya, de majoria sobiranista, i la legalitat de l'Estat espanyol, disposat al que fos per defensar la seva integritat, es va iniciar avui fa un any.

El 6 de setembre del 2017, l'aprovació per part del Parlament de la llei del referèndum i la signatura del Govern Puigdemont del decret de convocatòria van marcar un abans i un després entre l'etapa viscuda fins aleshores (els intents infructuosos de negociar un referèndum amb l'Estat) i el que vindria a partir de llavors: l'exercici inicial del dret d'autodeterminació i la posterior persecució política i judicial.

Les conseqüències d'aquell 6 de setembre (i del dia 7, en què es va aprovar la llei de desconnexió) encara duren ara, un any després, ja que nou líders independentistes continuen a presó (set dels quals, al centre bagenc de Lledoners) i Puigdemont i set polítics més continuen a l'exili (entre els quals la sallentina Anna Gabriel). I, a més, perquè tot plegat va desembocar en unes eleccions que van revalidar la majoria independentista, i que han donat un nou Govern, presidit per Quim Torra, que manté l'objectiu d'exercir l'autodeterminació.

A partir d'avui comencen tot un seguit d'aniversaris del que va ser una tardor tensa, intensa i històrica. La crispació que es va viure en els plens del 6 i del 7 de setembre ja era un presagi de l'ambient tens que es viuria més endavant: les detencions i escorcolls del 20-S a Barcelona, les càrregues de l'1-O i els empresonaments es van traduir en manifestacions històriques als carrers de Catalunya. La més multitudinària, contra la violència policial, va ser el 3-O.



CINC ANÀLISIS DEL 6-S I DEL QUE HA VINGUT DESPRÉS



Josep Huguet: Exconseller de la generalitat per ERC: «Ha estat l´assaig del dret d´autodeterminació»

«Tot plegat s´ha de valorar com l´assaig, reeixit al principi, del dret de l´autodeterminació per part la majoria del poble de Catalunya, que es va culminar l´1-O. Tot i que després aquest assaig hagi tingut com a contrapartida una intervenció autoritària i repressiva de l´Estat», valora Huguet. «Era necessari per veure quins límits tenia la democràcia espanyola», afegeix. Segons ell, hi ha hagut diferents operacions d´estat per aturar l´1-O, la primera de les quals va ser «la maniobra d´utilitzar l´atemptat del 17-A, activament o passivament, per esperar el fracàs de la Generalitat i per intentar augmentar l´alerta antiterrorista, cosa que hauria justificat la posada de l´exèrcit al carrer». Les altres operacions, afegeix, van ser la «maniobra de provocació» del 20-S i les càrregues de l´1-O, «per intentar buscar una reacció violenta per part de la gent». En no aconseguir-ho, diu, «va començar la prevaricació, amb informes policials, fiscals i jutges utilitzant relats falsos». Per a Huguet, el procés havia estat concebut «en un escenari pulcrament democràtic» i, per tant, «no estava preparat» per a tot això.

José Luis Irujo: Excap del PSC al consistori de Manresa: «Es van imposar lleis que eren inaplicables»

«No m´agrada ser tremendista i no parlaré d´un cop d´estat, però el que va passar el 6 i el 7 de setembre al Parlament va ser un procediment més aviat autoritari que va transgredir les normes de la cambra. I a partir de llavors va començar una deriva d´imposar a la resta un cert estat de les coses», considera Irujo. «Aquesta imposició ha derivat en uns efectes nuls d´aquelles lleis, que són inaplicables, i de tot el que ha vingut com a resposta d´aquelles lleis», afegeix. Amb tot plegat, afirma, «no s´ha aconseguit res. La situació està més travada que mai i, a la societat, cada cop hi ha una fractura més acusada», afirma. «Per als no independentistes, ha estat anar a un xoc de trens molt poc desitjable. No me n´alegro, que hi hagi gent a la presó», diu. Per als independentistes, afegeix, «el resultat ha estat que moltes persones tinguin problemes legals i que la declaració d´independència fos simbòlica, una jugada que va defraudar explícitament la gent que, amb bona fe, volia la independència». A partir d´ara, admet, «sóc bastant escèptic que es pugui trobar una solució».

Alexis Serra: Excap del gabinet de presidència: «Un reconeixement internacional innegable»

«Les lleis del 6 i el 7 de setembre i tot el que va venir posteriorment van suposar un abans i un després respecte al reconeixement internacional de Catalunya. S´ha vist que Catalunya existeix, que té veu pròpia i que, de forma democràtica i pacífica, reclama el dret a votar la seva relació amb l´Estat espanyol», valora Serra, exportaveu de CDC a Manresa, excap de Presidència de la Generalitat i actualment coordinador per l´Impuls de la Reforma Horària. «I s´ha pogut veure la reacció violenta de l´Estat davant de l´expressió pacífica de votar», afegeix. Per a Serra, «tenir exiliats i empresonats són conseqüències nefastes. Però la veu dels exiliats, significativament la del president Puigdemont, és més forta, en defensa dels drets humans i del dret de Catalunya a ser un país independent». Per a ell, «es pot veure el got mig ple o mig buit, però està clar que, malgrat que tinguem presos polítics, injustament empresonats, i persones que han hagut de marxar, tenim un reconeixement internacional innegable, i tenim una reacció majoritària de la societat que reclama el retorn dels presos».

Laura Massana: Exdiputada al Parlament per ICV: «Sentiments ferits i una societat polaritzada»

«Si ens apliquem al principi de realitat, està clar que no tenim república i que hem estat a punt de perdre l´autogovern, que ha quedat igualment molt tocat. L´article 155 serà sempre una ombra», valora Massana. «A sobre, s´ha desfermat la judicialització, amb persones injustament empresonades. I tenim sentiments ferits i una societat polaritzada», diu. «L´unilateralisme, que és al cap i a la fi del que anava aquelles lleis, ha donat com a resultat més enfrontament», lamenta. L´única cosa «positiva» de tot plegat és que «la situació de Catalunya s´ha vist arreu del món, que va veure que les càrregues de l´1-O van ser un abús del govern espanyol davant de persones que al cap i a la fi eren en un col·legi», diu. «El 3-O molta gent no independentista va sortir al carrer. Llàstima que després es malmetés l´esperit del 3-O proclamant la República», lamenta. «Tot plegat va acabar en unes eleccions que van donar una societat empatada en dos blocs. I preocupa que no hi hagi un trencament de la convivència». La lliçó per al sobiranisme és que «ha de tenir temps i paciència».

Llorenç Ferrer: Alcalde de Navarcles i Historiador: «L´independentisme ha d´ampliar suports»

«Les lleis dels dies 6 i 7 són, al final, la mostra de la incapacitat de l´Estat espanyol de donar resposta política a un problema. El procés s´ha enfrontat a un estat que, com a estat, no estava disposat a discutir ni a parlar d´aquesta qüestió, i que ha posat a sobre de la taula tots els mitjans haguts i per haver, sense cap mena de justícia», diu l´exsocialista Ferrer. Una altra conclusió del que ha passat fins ara, afegeix, «és que l´independentisme necessita ampliar el seu suport. S´ha de convèncer molta gent, amb arguments integradors, que el millor per a aquest país és un estat propi, sense cap connotació identitària. Hi ha molta gent no independentista que ha de saber que totes les polítiques de l´Estat espanyol la perjudiquen absolutament», afirma. Ferrer creu que encara és prematur extreure resultats del que va passar la tardor passada. «S´ha de veure amb més perspectiva en el temps», diu. «Però està clar que tot plegat ha servit per posar el tema sobre la taula, amb una força brutal». Ara, diu, «cal retrobar un altre camí, i jo crec que el tema dels presos polítics ens té bloquejats».