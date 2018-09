Moncloa i Generalitat acorden garantir la neutralitat de l'espai públic

El Govern central i la Generalitat han acordat aquest dijous garantir la neutralitat a l'espai públic, segons el ministre Fernando Grande-Marlaska, que ha indicat que els Mossos d'Esquadra saben que han d'actuar perquè no estigui "monopolitzat" per una ideologia, en plena polèmica pels llaços grocs.

En una compareixença conjunta amb el conseller d'Interior, Miquel Buch, després d'una reunió de dues hores de la Junta de Seguretat de Catalunya, el ministre d'Interior, que no ha donat detalls de com s'aplicarà aquest compromís, ha insistit a subratllar la importància que els espais públics "siguin de convivència i de trobada, i no de distanciament" i que els Mossos d'Esquadra "tenen paràmetres" per garantir-ho i està convençut que així serà.

De la seva banda, el conseller Buch, sense referir-se al compromís anunciat pel ministre ni concretar tampoc com es garantirà la neutralitat, ha precisat que la Generalitat no considera que existeixi un "problema de convivència" a Catalunya i ha assegurat que els Mossos intervindran quan algú "busqui alguna cosa més que un debat".

Això no obstant, ha lamentat que a partir de la segona quinzena d'agost, "un partit determinat", en al·lusió a Ciutadans, va fer crides per treure llaços grocs, cosa que ha provocat "més activitat" en aquest sentit, i ha demanat no caure en "provocacions" i que, si hi ha enfrontament, es truqui els Mossos.

La polèmica pels llaços grocs ha estat un dels assumptes tractats a la reunió de la Junta de Seguretat de Catalunya, presidida pel president de la Generalitat, Quim Torra, ja que el primer punt de l'ordre del dia s'ha dedicat, a instàncies del Ministeri, a analitzar la convivència a l'espai públic.

En la roda de premsa conjunta posterior a la reunió al Palau de la Generalitat, Marlaska ha emfatitzat el compromís de "lleialtat institucional" entre Govern cental i Generalitat en pro de la seguretat ciutadana i ha ressaltat la col·laboració que hi ha hagut i hi seguirà havent entre les forces de seguretat de l'Estat i els Mossos.

En relació amb els llaços grocs, el ministre ha subratllat que el preocupa que hi hagi enfrontaments al carrer per la col·locació i retirada dels símbols i ha apuntat que cal fer un ús "adequat" de l'espai públic perquè "tothom pugui exercir els seus drets i llibertats".

En aquest sentit, ha ressaltat que existeix un compromís de la Generalitat i dels Mossos per garantir la "neutralitat" dels espais públics, que han de ser "per a la trobada i no monopolitzats per ningú".

No obstant això, el ministre no ha concretat com es procedirà per garantir aquesta neutralitat en els espais públics, tasca que ha deixat en mans de la policia catalana: "Els Mossos tenen els paràmetres per garantir aquest ordre públic en primer lloc, i el meu convenciment és que així serà".

Però a continuació, Buch ha matisat que, segons el seu parer, no existeix un "problema de convivència" a Catalunya, ha demanat no caure "en provocacions" i ha subratllat que els Mossos hauran d'intervenir quan "algú busca alguna cosa més que un debat" a l'espai públic.

De la seva banda, Marlaska, que ha insistit que els polítics estan per resoldre problemes, i no per crear-los, ha recordat que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va resoldre en una sentència de juliol passat que les institucions havien de mantenir la neutralitat dels espais públics, cosa que considera que és un element que s'ha de tenir en compte.

Més enllà del debat sobre la convivència a l'espai públic, on malgrat l'acord per garantir la neutralitat s'han evidenciat diferències vetllades entre la Generalitat i el Govern, a la Junta s'ha certificat la integració plena dels Mossos al Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO), que es farà efectiva en menys de 30 dies, amb la presència fixa d'un representant de la policia catalana.

"És un pas important, que determina fins on arriba el nostre nivell de compromís recíproc", ha indicat el ministre.

També s'ha acordat avançar en la transmissió de dades entre cossos en matèria de violència masclista, mentre ha quedat en l'aire la petició del Govern català perquè l'executiu central aprovi la convocatòria de dues noves promocions dels Mossos d'Esquadra, de 750 efectius cadascuna, el 2019 i 2020.

Buch ha destacat que amb aquestes promocions, més la que ja està en marxa de 500 efectius, busquen consolidar que la policia catalana disposi d'una base de 18.000 agents -com es va establir en una Junta de Seguretat prèvia d'acord amb la població de Catalunya-.

Marlaska ha indicat que traslladaran la seva proposta al ministeri d'Hisenda, encara que ha precisat que intentaran que sigui "proporcional" respecte a l'increment d'altres cossos de l'Estat.

A més del ministre i el conseller, han participat en la reunió el secretari del Departament d'Interior de la Generalitat, Brauli Duart, el director general dels Mossos, Andreu Joan Martínez, la secretària d'Estat de Seguretat, Ana María Botella, i la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, entre d'altres.