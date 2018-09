n Un agent dels Mossos d'Esquadra ha admès davant un tribunal que va instal·lar una càmera al vestidor de dones de la comissaria de Badalona per observar diverses de les seves companyes mentre es canviaven, pel que la Fiscalia demana per a ell quatre anys de presó. L'agent va admetre que hi va deixar diverses vegades una motxilla amb una càmera.