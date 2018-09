Un nou llibre sobre Trump el defineix com un «perill» i l'acusa de voler matar Al-Assad

El nou llibre del conegut periodista nord-americà Bob Woodward, un dels que va destapar el cas Watergate, descriu el president Donald Trump com un «perill» i l'acusa de voler assassinar el dirigent sirià, Bashar al-Assad, idea que hauria estat ignorada pel seu secretari de Defensa, Jim Mattis. El llibre, que es titula Por: Trump a la Casa Blanca i encara no ha sortit a la venda, detalla les tensions internes de l'Administració dels Estats Units sota el mandat de Trump, que porta 20 mesos al poder.

En diversos passatges publicats per The Washington Post, diari per al qual treballa Woodward, es pot llegir com diversos assessors de Trump haurien fet cas omís a les seves ordres en un intent per limitar el que consideren un comportament «perjudicial» per part del president . La publicació descriu Trump com una persona propensa a tenir rampells impulsius i dibuixa una escena de caos que, segons Woodward, s'assembla a un «cop d'estat administratiu» i un «col·lapse nerviós» del poder executiu.

Tot i que el magnat ha assegurat que es tracta únicament d'«un altre mal llibre» de «ficció», l'exemplar assenyala que Trump hauria demanat a Mattis que Al-Assad fos assassinat, després de l'atac químic perpetrat contra civils l'abril del 2017 a Síria. Mattis hauria assegurat que «treballaria en això», però en comptes de fer-ho va posar en marxa un pla per dur a terme un bombardeig aeri com a represàlia per l'atac sense posar en perill la vida del dirigent sirià de forma personal.

L'ambaixadora dels Estats Units a les Nacions Unides, Nikki Haley, va dubtar sobre els comentaris que presumptament hauria fet Trump en relació amb Al-Assad. «Tinc el privilegi d'estar en converses privades i mai he escoltat el president parlar d'assassinar Al-Assad», va afirmar Haley durant una roda de premsa, informa Reuters.

D'altra banda, després d'una reunió amb Trump sobre la península de Corea, «Mattis estava especialment exasperat i alarmat i va dir al seu entorn que el president actuava, i tenia una entesa, com el d'un noi de cinquè o sisè grau», escriu Woodward en el llibre. «Els secretaris de Defensa no sempre trien el president per al qual treballen», hauria dit Mattis en un altre moment a alguns amics.