L'avís d'un treballador d'Unipost va permetre intervenir targetes censals l'1-O

Una trucada anònima va servir per confiscar milers de sobres electorals de l´1-O.

La trucada anònima d'un home que es va identificar com a "responsable d'Unipost" va permetre a la Guàrdia Civil intervenir prop de 45.000 targetes censals que la Generalitat de Catalunya havia preparat per la celebració del referèndum de l'1 d'octubre, segons consta en el sumari del Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona que investiga la causa i al qual ha tingut accés Europa Press.

En concret, l'home va trucar a la caserna de la Guàrdia Civil de Barcelona a les 10.30 h del 18 de setembre de 2017 i va identificant-se com un responsable d'Unipost, advertint que la central de l'empresa al Polígon Gran Sud de l'Hospitalet de Llobregat esperava rebre aquella mateixa matinada un enviament de 15.000 sobres certificats per la seva distribució immediata amb justificant de recepció al remitent que seria la Generalitat de Catalunya.

Així mateix, va informar als agents que dos dies després, s'esperava l'arribada a la mateixa central de 3,5 milions de sobres per fer un repartiment ordinari i el remitent dels quals, com en el cas anterior, seria la Generalitat de Catalunya i que contindrien targetes censals per fer el referèndum.

Segons va poder comprovar la Guàrdia Civil, Unipost, presidida per Antón Raventós, estava vinculada a la Generalitat de Catalunya perquè era una de les adjudicatàries que s'encarregaven del correu postal d'aquest organisme. De fet, l'empresa ja va ser cridada a declarar per la seva participació en el subministrament de material electoral a la consulta del 9 de novembre sobre la independència de Catalunya.

Davant la possibilitat que estigués "col·laborant, com ja va fer en la consulta popular del 9-N", en el subministrament de "material de propaganda" de la Generalitat per la celebració del referèndum d'octubre, la Guàrdia Civil va considerar necessari inspeccionar mitjana dotzena de seus d'Unipost, entre elles la de la Mare de Déu dels Àngels, a Terrassa.

Allà els agents van observar diversos palets amb diferents caixes en què hi havia "una ingent quantitat de sobres de color blanc", indicacions per diverses poblacions de tot Catalunya i diverses numeracions. Externament, els sobres presentaven impresa la inscripció "Generalitat de Catalunya" i tenien ja posada la direcció de la persona física a la qual s'havien d'enviar.

El Jutjat número 3 en funcions de guàrdia de Terrassa va autoritzar intervenir els sobres i obrir una mostra per confirmar les sospites del seu contingut, tot i que no va donar permís per entrar i registrar les dependències d'Unipost a la localitat. En total, els agents van intervenir 43.429 sobres i en la mostra que van obrir, un per palet (eren 3), van trobar un foli dirigit a una persona física a la qual se la nomenava membre d'una mesa electoral.

Un fet similar va passar a Manresa. L'equip de la Guàrdia Civil de la localitat va inspeccionar la seu d'Unipost i va intervenir 1.811 cartes certificades amb justificant de recepció el remitent dels quals era la Generalitat de Catalunya que van ser lliurats voluntàriament als agents per l'encarregat. Era 19 de setembre i un dia després, se li va prendre declaració.

Aquesta persona, que també era responsable de la sucursal de Terrassa, i treballava per Unipost des del 1992, va explicar als agents que ell mateix havia traslladat a Manresa els sobres, el dia 18 en el seu vehicle particular, fet que, segons va dir era "habitual". Desconeixia el contingut de les cartes i només sabia que n'estaven esperant una gran quantitat perquè els seus superiors l'havien reunit per informar-lo.

També va assegurar que era "la primera vegada" que rebia una partida de sobres com aquella, amb la capçalera de la Generalitat de Catalunya, i que si bé "no és el normal" rebre aquesta quantitat de correu de cop, aquest client en particular, els donava "molt volum" de treball.