Protecció Civil desactiva el pla Inuncat un cop finalitzat l'episodi de pluges

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat l´Alerta del Pla d´emergències per inundacions a Catalunya INUNCAT un cop el Servei Meteorològic de Catalunya SMC dona per finalitzat l´episodi de pluges més intenses i que s´ha tancat el gruix d´incidències que han provocat els aiguats de la passada nit i matinada. El telèfon d'emergències 112 ha rebut, en total, 528 trucades per 376 incidències relacionades amb la pluja. La gran majoria, el 80%, s'han produït a Barcelona durant la matinada. De fet, la xarxa de metro de Barcelona encara arrossega algunes d'aquestes incidències. A la línia 3, els combois que circulen en sentit Zona Universitària no s'aturen ni al Paral·lel ni al Poble Sec per filtracions d'aigua. Paral·lelament, a l'estació d'Espanya hi ha dos dels accessos tancats i tant a la parada de Santa Eulàlia (L1) com a la del Liceu hi ha un vestíbul tancat per inundacions.

El telèfon d´emergències 112 de Catalunya ha rebut fins a les 11 hores 528 trucades relatives a 376 incidències per les fortes pluges. El 80% de les trucades s´han fet des de Barcelona ciutat (423) i principalment entre les tres de la matinada i dos quarts de sis del matí. També s´han rebut 17 trucades des de l´Hospitalet de Llobregat i 15 des de Reus. La majoria d´avisos han estat per inundacions de baixos, filtracions, risc estructural com ara despreniments de sostres o obstacles a la calçada i caiguda d´arbres pel fort vent. Cap d´aquestes incidències ha estat de gravetat.

La major part de les trucades al 112 han estat derivades per a serveis dels Bombers de Barcelona, que han fet 180 sortides, i també derivades d´aquestes trucades, els Bombers de la Generalitat han atès, des d´ahir a les quatre de la tarda i fins les onze del matí, 64 avisos. Dels quals 16 són al municipi de l´Hospitalet del Llobregat.

Per Regions d'Emergències, a la Metropolitana Sud s'han produït 23 avisos, entre els quals els 16 de l'Hospitalet de Llobregat; a la Metropolitana Nord 12; a la de les Terres de l'Ebre 12 (la majoria ahir a la tarda); a la de Tarragona 9, a la de Girona 6 i a la de Lleida 2.

A partir d'ara, l'Inuncat queda en situació de prealerta per les darreres previsions de l'SMC i les afectacions que se'n poden derivar, ja que a primera hora de la tarda es tornaran a reactivar, amb més probabilitat a les comarques de Barcelona i de Girona, a la Catalunya Central i al Prepirineu Oriental. Amb el pas de les hores les tempestes també podran afectar al litoral de Tarragona, tot i que s´anirà fent menys probable que siguin tempestes fortes. A les zones afectades es podrà superar el llindar dels 20 l/m2 en 30 minuts.