Quatre anys de presó per a un professor que va abusar d'una nena de 12 anys

n L'Audiència de Barcelona ha condemnat a quatre anys de presó un exprofessor d'una escola de Torelló per un delicte d'abús sexual a una alumna de 12 anys per enviar-li missatges de contingut sexual i fotografies nu i per provocar trobades tot sol amb ella en què la va abraçar i besar. També se li imposa una ordre d'allunyament de dos anys més del temps de condemna i cinc anys més de llibertat vigilada, a més d'una indemnització de 3.000 euros que haurà de pagar a la víctima; però se l'absol d'un delicte de difusió de pornografia. L'Audiència considera provat que el professor «va iniciar una relació fingidament amistosa però amb clar ànim libidinós».