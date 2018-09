El Regne Unit identifica els dos russos que haurien matat Skripal

Els fiscals britànics han identificat dos ciutadans russos com els sospitosos d'intentar assassinar l'exespia rus Serguei Skripal i la seva filla el mes de març passat, tot i que han aclarit que no demanaran la seva extradició, atès que Rússia no extradeix els seus ciutadans.

Els sospitosos són Alexander Petrov i Ruslan Boshirov, a qui els fiscals acusen també d'intentar assassinar un oficial de policia afectat pel mateix agent nerviós. S'han emès ordres d'arrest europees. «No demanarem a Rússia l'extradició d'aquests homes, ja que la Constitució russa no permet l'extradició dels seus propis nacionals», va explicar la directora de Serveis Legals de la Fiscalia, Sue Hemming, citada per Reuters.

Segons va explicar el cap antiterrorista de la Policia britànica, Neil Basu, es tracta d'homes d'uns 40 anys que viatgen amb passaport rus, encara que el més probable és que no ho facin amb els seus veritables noms. La Policia britànica ha pogut constatar que tots dos van ser al Regne Unit entre el 2 i el 4 de març.

Basu va celebrar la imputació dels sospitosos i va reconèixer que és el resultat d'una «investigació molt complexa» en què han participat 250 detectius. «Els sis últims mesos hem seguit meticulosament les proves, hem treballat estretament amb equips forenses i científics especialitzats» per investigar tant l'atac patit a Salisbury per Serguei Skripal i la seva filla Iúlia, com «l'enverinament de Dawn Sturgess i Charlie Rowley» mesos més tard a Amesbury, va dir.

«Siguem clars. No tenim cap dubte que aquests dos incidents estan connectats i ara formen una sola investigació», va afegir el comissari. Les seves paraules es produeixen després que, aquest dimarts, l'Organització per a la prohibició de les armes químiques (OPAQ) confirmés que el mateix agent químic utilitzat contra Skripal i la seva filla va ser usat posteriorment contra Sturgess, que va acabar morint, i Rowley, si bé no va identificar el mateix com Novichok.