Torra assegura que deixarà en mans del Parlament la decisió d'obrir les presons

El president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, va assegurar ahir que deixarà en mans del Parlament la decisió d'obrir o no les presons si les sentències per l'1-O no són absolutòries. «Si les sentències no són absolutòries, entenc que el poble de Catalunya serà el que expressarà quina decisió es pren i jo, interpretant el sentir dels catalans en aquell moment, proposaré davant la cambra la decisió que s'hagi de prendre», va dir Torra a les preguntes sobre si obrirà els centres penitenciaris catalans. «Només dec obediència i lleialtat al poble i al Parlament de Catalunya», va afirmar el president català en una roda de premsa al costat de l'expresident Carles Puigdemont, que van participar en una reunió del grup parlamentari de Junts per Catalunya a Brussel·les.

Torra va asseverar: «Al seu moment es prendran les mesures que s'hagin de prendre. Exigim absolució per als presos polítics perquè cada dia que passen a la presó és una indecència, hi ha moltes famílies afectades i molta gent». «Per què a la presó? Perquè la consellera d'Educació va obrir les escoles? (...). En quin país del món es va a la presó per això?», va prosseguir el president. En aquest sentit, va assenyalar que no «acceptarà» un altre tipus de decisió que no sigui l'absolució, «com ja han fet els tribunals d'Alemanya i Bèlgica». Preguntat sobre fins on està disposat a arribar tenint en compte que el seu predecessor en el càrrec és a Bèlgica fugit de la Justícia a Espanya, Torra va dir «estar disposat» a arribar «tan lluny com Puigdemont», això és, va explicar, «posar-se a disposició del poble català a través dels seus representants legítims». «Aquest és el meu límit, allò que el parlament català decideixi», va afegir.

A propòsit del seu discurs de dimarts al Teatre Nacional de Catalunya i les crítiques perquè no el pronunciés al Parlament, va negar estar «canviant les regles del joc» i va expressar la seva voluntat de «celebrar tots els debats que es vulguin, inclosos debats sobre la concòrdia» a Catalunya.

D'altra banda, en la roda de premsa, Puigdemont va aprofitar per desmentir les informacions aparegudes a la premsa que assenyalen que no va informar en el seu moment el seu vicepresident Oriol Junqueras del seu viatge a Bèlgica després de la declaració unilateral d'independència. «No és cert, com no és cert allò que també ha publicat certa premsa catalana que jo no he escrit al vicepresident Junqueras. Més clar no ho puc dir», va dir Puigdemont.

El gruix dels diputats de Junts per Catalunya van iniciar ahir, amb la presència de Torra, un congrés de tres dies del grup parlamentari per discutir i establir les prioritats del curs polític al costat de l'expresident català. Tant Torra com Puigdemont van aprofitar per cridar a la participació «massiva» en la pròxima Diada de l'11 de setembre a Catalunya, concentracions que demanen que siguin «serenes i pacífiques, com sempre». Van destacar igualment l'excepcionalitat de la festivitat, atès que serà la primera Diada amb polítics independentistes a la presó.