Torrent assegura que el ple del 6 i el 7 de setembre va «blindar i reforçar la democràcia»

El president del Parlament, Roger Torrent, s'ha mostrat convençut, "perfectament", que la majoria independentista de JxSí i la CUP van actuar en la bona línia durant el ple del 6 i el 7 de setembre de l'any passat, quan es van aprovar les lleis del Referèndum i de Transitorietat Jurídica. En una entrevista a 'Els matins de TV3' aquest dijous, Torrent ha insistit que aquelles sessions es van desenvolupar amb "legitimitat democràtica" per la majoria "molt clara" dels independentistes a la cambra. I ha assegurat que tot plegat va "permetre votar l'1-O". "Per tant en el conjunt vam blindar i reforçar la democràcia del país", ha assegurat Torrent. El president del Parlament ha lamentat que els grups de l'oposició evitessin entrar en "la qüestió de fons" –al seu entendre, "preguntar a la ciutadania"- i per contra se centressin al "filibusterisme". "Era l'única opció possible, sistemàticament els grups de l'oposició van impedir totes les possibilitats que vam plantejar al Parlament; nosaltres hauríem volgut fer-ho per una altra via més ordinària? Probablement sí; de fet, sí", ha afirmat Torrent.

En aquest sentit, ha insistit, però, que l'alteració de l'ordre del dia per era un opció "perfectament reglamentària" i ha assegurat que l'oposició l'havia fet servir en altres ocasions. En aquest context, Torrent ha aplaudit la seva predecessora al càrrec, Carme Forcadell, per haver permès que al Parlament es parlés "de tot". "Els debats al carrer han de poder ser presents i materialitzar-se al Parlament; això es el que han fet sempre Forcadell, els presidents del Parlament, i és el que mentre jo sigui president passarà al Parlament de Catalunya", ha resolt.

D'altra banda, Torrent ha insistit que "encara" no hi ha acord sobre la suspensió dels diputats processats dictada pel jutge instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena. El president de la cambra, que no ha entrat en detalls per "prudència", ha reiterat que s'avança "en la bona línia" i que es parla sobre el cas de "tots els diputats" afectats. Per Torrent, es tracta de buscar una solució que "preservi la dignitat" d'aquests parlamentaris i el "funcionament normal" de la institució davant d'una situació "complexa".