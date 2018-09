Una tempesta provoca destrosses al Vallès Oriental i al Maresme

El telèfon d'emergències 112 ha rebut més de 200 trucades per incidències relacionades amb la tempesta que aquest divendres a la tarda ha afectat les comarques del Maresme i el Vallès Occidental. 172 d'aquests avisos s'han rebut des de Granollers, on la pluja ha provocat diverses destrosses i ha deixat sense subministrament un miler d'abonats. De fet, els Bombers de la Generalitat han rebut una quarantena d'avisos des d'aquest municipi, la majoria per inundacions de via i de baixos, branques caigudes i alguns cotxes atrapats. Destaca que ha caigut un fals sostre d'un restaurant xinès situat als baixos del número 210 del carrer Girona. Els fets han passat a les 18.48 hores i sortosament, les persones que hi havia al local han sortit pel seu propi peu i cap persona ha resultat ferida. La tempesta també provoca retencions a diverses vies com l'AP-7, la C-17 i la C-32 i retards a Rodalies.



Els Bombers han rebut més d'una setantena d'avisos del Vallès Oriental i han fet més d'una dotzena de sortides per incidències menors. Des del Maresme ha rebut 23 avisos, un d'ells per dos vehicles que han quedat atrapats en un toll d'aigua a l'N-II a Caldes d'Estrac, d'on han evacuat les quatre persones que hi havia al seu interior. A Mataró els Bombers han hagut de treure diverses peces de l'arrebossat de la façana d'un edifici situat a la cruïlla entre el carrer Juan José Navarro i l'avinguda del Maresme perquè hi havia risc que caiguessin a la via pública.





A Granollers els Bombers també han hagut de rescatar diverses persones que havien quedat atrapades amb els seus vehicles en un toll d'aigua, concretament en una rotonda del carrer Congost. I l'avinguda Sant Esteve està tallada a causa de la tempesta. Policia local, Mossos d'Esquadra i l'Ajuntament de Granollers treballen per restablir la circulació a aquesta via. Sortosament no hi ha ferits, però si forces danys materials.La forta tempesta també provoca problemes a l'hora de circular per les carreteres i autopistes que passen pel Vallès Oriental i el Maresme. A L'AP-7 hi ha 8 quilòmetres de cua a Granollers en sentit Girona, a la C-32 a Argentona hi ha retencions de 4 quilòmetres per anar cap a Blanes i a la C-17 a Granollers per anar cap a Vic les retencions s'allarguen 4 quilòmetres.A causa del temporal s'ha tallat la circulació de trens entre les estacions de les Franqueses i Granollers Canovelles cap a quarts de vuit del vespre. La circulació s'ha restablert a quarts de 9 però els trens circulen amb retards que poden superar els 30 minuts.