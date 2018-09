Arriba a Catalunya Èrica, el primer bus sense conductor

El primer bus sense conductor ha començat aquest divendres les primeres proves pilot a Sant Cugat del Vallès. Batejat com a Èrica –per les sigles d´Elèctric, Revolucionari, Intel€ligent, Compartit i Amable-, el petit prototipus de bus ha donat el tret de sortida a una gira que el durà a fer proves a vuit ciutats de l´àrea metropolitana, de comarques centrals i de les demarcacions de Girona i Tarragona. Es tracta de petits recorreguts lineals d´un màxim de 500 metres en un espai sense trànsit, en el qual es convida els veïns a pujar al vehicle i experimentar la sensació de viatjar sense conductor. Un dels primers en provar-ho ha estat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, que ha destacat que aquest bus forma part d´un canvi "disruptiu" en el concepte de transport públic. Segons Calvet, vehicles com l´Èrica permetran desplegar serveis autònoms de bus a demanda d´aquí poc més de 10 anys.

El bus autònom Èrica té una capacitat d´un màxim de 12 persones i es pot desplaçar a 18 km/h –la velocitat mitjana del transport urbà és de 13 km/h-. Per moure´s, basa el funcionament en una combinació de tres sistemes: localització, detecció d´obstacles i presa de decisions en funció de l´entorn, segons ha detallat el director d´operacions de sistema autònom de l´empresa Transdev, José Triano.

Si bé la tecnologia ja està definida, Triano ha puntualitzat que aquest tipus de busos no es podran implantar fins que la llei autoritzi la circulació de vehicles sense conductor. Una fita que els experts situen a l´estat espanyol al voltant de l´any 2020, mentre altres països com els Estats Units, el Regne Unit i Austràlia ja tenen busos autònoms funcionant a punts determinats d´algunes ciutats.

El director d´operacions de Transdev ha destacat que aquests vehicles són l´inici d´un futur servei de bus a demanda basat en tecnologia intel€ligent. Així, quan la legislació permeti els busos sense conductor es podrà crear una xarxa en la qual els usuaris sol€licitaran el servei de transport a través d´una aplicació de telefonia, de manera que el vehicle els recollirà en un punt proper i els acostarà fins el destí, fent-ho compatible amb la resta de sol€licituds d´altres passatgers.

En aquest sentit, el director de l´AMTU (Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà) , Jordi Xena, ha assegurat que la posada en marxa de la prova pilot del bus autònom és un "fet històric que canviarà la manera d´entendre el transport públic". Xena ha destacat que aquest nou vehicle ofereix avantatges en "seguretat, accessibilitat i en facilitat d´accés" a indrets de difícil arribada per als grans busos de combustió.

Al mateix temps, el director de l´AMTU ha admès les reticències i escepticisme que pugui despertar entre part de la ciutadania, i ha fet també una crida a la calma pel que fa al futur de la feina dels conductors. Xena ha assegurat que la futura implantació dels busos autònoms anirà lligada a una nova formació per a aquesta professionals per tal que puguin mantenir la feina amb tasques centrades en acompanyar i informar els passatgers.

Al seu torn, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha celebrat la iniciativa catalana d´activar les proves del primer bus sense conductor i ha instat el conjunt de les administracions a "ser capaces de digitalitzar les infraestructures" per tal de seguir liderant el canvi en el sistema de transport.

Així, ha apostat per acostar el nou bus autònom a infraestructures com els FGC per tal d´implantar noves xarxes intermodals que contribueixin a reduir l´ús del vehicle privat. Una crida a la qual s´hi ha sumat l´alcaldessa de Sant Cugat, Carmela Fortuny, qui ha confiat que les proves del bus autònom contribuiran a "sensibilitzar sobre la mobilitat sostenible i la qualitat de l´aire per tenir una ciutat amable".

Dos mesos de gira

Les proves pilot de l´Èrica han començat aquest divendres a la rambla del Celler de Sant Cugat del Vallès, on hi seran fins l´11 de setembre. A continuació, el bus s´instal€larà quatre dies a Terrassa i el 21 de setembre anirà a Sabadell, on hi serà fins el dia 23. La següent setmana –del 26 al 28- serà a la Universitat de Girona, mentre que del 3 al 7 d´octubre anirà al Vendrell. Finalment, la gira acabarà amb una parada del 17 al 21 d´octubre a Martorell i una última estada a Vic del 24 al 28 d´octubre.