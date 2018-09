El Congrés convalida l'accés universal a la sanitat pública

El Ple del Congrés va convalidar ahir el Reial Decret 7/2018 sobre accés universal al Sistema Nacional de Salut (SNS), aprovat pel Consell de Ministres el mes de juliol i pel qual s'estableix que totes les persones que resideixen a Espanya, amb independència de la seva situació administrativa, puguin ser ateses en el sistema sanitari, i va aprovar tramitar-la com a llei pel procediment d'urgència.

Els vots obtinguts van diferir en els dos casos. Ja que, mentre que la convalidació de la norma ha tingut 177 vots a favor, 133 en contra i 31 abstencions, la proposta de tramitar-la per la via d'urgència com un projecte de llei va ser recolzada amb 336 vots, cap en contra i només una abstenció.

Durant el debat, la ministra de Sanitat i responsable de defensar el text, Carmen Montón, va assegurar que el decret és una norma que «dignifica» l'acció política, «elimina» les desigualtats i garanteix el dret a la sanitat, la solidaritat i la cohesió.

«Suposa un autèntic canvi de model en l'atenció sanitària a Espanya perquè la titularitat del dret a l'assistència es basa en la condició de ciutadania i es deslliga de la d'assegurat», va explicar.

A més, tal com va argumentar Munt, l'elaboració de la normativa respon a la «involució» en el Sistema Nacional de Salut (SNS) que va suposar el Reial Decret 16/2012 aprovat pel Govern de Mariano Rajoy, el qual «va desvirtuar» el dret a la protecció de la salut i va «anul·lar» el caràcter universal de la sanitat.

«L'exclusió sanitària ha empitjorat la salut de les persones que van quedar fora del SNS», va criticar la ministra, per recordar que diferents organismes internacionals, com l'Organització Mundial de la Salut (OMS), la Comissió Europea o el Consell d'Europa, han sol·licitat a Espanya tornar la universalitat del sistema sanitari a tots els ciutadans, «sense cap discriminació».

Per tot això, Montón va assegurar que el Govern de Pedro Sánchez ha elaborat un nou Reial Decret que aporta «coordinació, harmonització i seguretat jurídica» a les persones que s'havien quedat fora del sistema pel Reial Decret aprovat pel Partit Popular, però també als professionals sanitaris i a les comunitats autònomes, que havien intentat donar una solució a l'exclusió assumint la prestació de manera «desigual».

Així mateix, la ministra ha explicat que, segons estableix la norma, l'assistència no anirà a càrrec de fons públics sempre que no hi hagi un tercer obligat al pagament o no es pugui exportar el dret a cobertura des del seu país d'origen.

En aquest punt, Montón va traslladar algunes de les aportacions a la norma introduïdes pels agents implicats, com, per exemple, l'assistència gratuïta en el període entre el lliurament del document provisional i l'emissió de la targeta sanitària, i que la declaració de no existir tercers obligats al pagament sigui una declaració responsable en lloc d'una declaració jurada. Dit això, la ministra va informar que, un cop modificada la normativa amb les aportacions i convalidada, es van analitzar els recursos d'inconstitucionalitat presentats per l¡anterior Govern contra les comunitats autònomes, que van decidir atendre els immigrants irregulars, perquè «ja no tindran sentit».

«Una societat justa no deixa ningú enrere», va destacar Montón, després d'apel·lar a triar entre «la universalitat o l'exclusió: això diferencia la manera de fer política i la visió que es té de la societat». Finalment, va agrair a «totes les persones que aquests sis anys han lluitat contra l'exclusió sanitària, a professionals, entitats i organitzacions socials».