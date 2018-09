Cs trenca el pacte amb el PSOE a Andalusia

El líder de Ciutadans (Cs) a Andalusia, Juan Marín, ha anunciat aquest divendres la ruptura del pacte d'investidura amb la presidenta de la comunitat, Susana Díaz. La decisió ha comptat amb el suport de l'executiva nacional de la formació taronja, reunida a Màlaga. Marín ha assegurat que han pres aquesta decisió perquè dimarts passat el PSOE els va comunicar en una reunió de seguiment del pacte que no compliria amb els compromisos relatius a la regeneració democràtica. Aquesta ruptura abocarà previsiblement a un avançament electoral comunitat autònoma- els comicis estan previstos el març del 2019-, ja que deixa Díaz sense suport de cara als pressupostos del 2019. Amb tot, Marín ha negat que hi hagi motius per fer aquest avançament perquè els pressupostos estan aprovats fins al 31 de desembre.

Juan Marín ha assegurat que la seva formació no volia arribar a aquesta situació i ha detallat que entre els compromisos que no ha complert el PSOE hi ha "suprimir els aforaments, evitar les portes giratòries, limitar els càrrecs de lliure designació o reformar la llei electoral". De fet, el líder de Ciutadans a Andalusia ha atribuït la ruptura al PSOE perquè ha considerat que la seva formació ha complert amb tots els seus compromisos. "Cs no ha trencat res", ha reiterat.

L'executiva nacional de Cs s'ha reunit aquest divendres a la tarda i acabarà aquest dissabte al matí. Després es farà un acte públic en el qual intervindrà el líder de Ciutadans, Albert Rivera.